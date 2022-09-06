  • 34°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會計監管】安永據報本周就分拆諮詢業務上市進行投票　1.3萬名合伙人料獲逾百萬美元報酬

Hot Talk 11:41 2022/09/06

分享：

分享：

【會計監管】安永據報本周就分拆諮詢業務上市進行投票　1.3萬名合伙人料獲逾百萬美元報酬

《華爾街日報》引述消息報道，四大會計師事務所之一的安永（Ernst & Young）領導層預期本周將會就獨立分拆諮詢業務開綠燈，為會計界逾20年以來最大的變動。消息稱，安永預期，將審計及諮詢業務分家，有助諮詢業務贏得數以十億美元計的新生意，不用受到審計客戶工作的獨立規則所約束。

安永考慮審計及諮詢業務分家【下一頁】

報道指，安永全球執行委員會將會召開會議，就潛在分拆進行最後敲定，然後安永約1.3萬名合伙人會就分拆進行投票，預期本周後期會獲得同意，而每名合伙人料平均獲得逾100萬美元的意外之財。

諮詢業務分拆行動料明年底進行

安永的諮詢業務分拆行動料明年底進行，希望將審計業務，從增長更大的諮詢顧問、交易及其他業務等剝離。市場預期，安永分柝諮詢業務，將重塑會計界生態。安永發言人指，討論仍在進行中，目前尚未有邁進下一階段的決定。

據《華爾街日報》5月份獲得的提案版本，安永擬透過分拆諮詢業務上市，發行約15%股份，集資超過100億美元，同時借款170億美元，用作支付合伙人的薪酬。

安永籌備分拆諮詢業務上市進展【下一頁】

審計合伙人將獲得現金報酬，以換作支持交易。6月時曾預期，現金報酬相當於年薪平均的2至4倍，但隨市況下滑，現金報酬或下降，但對於年薪平均達85萬至90萬的合伙人來說，這筆意外之外仍超過100萬美元。

諮詢業務合伙人將獲得新公司股份

諮詢業務方面，合伙人將獲得新公司的股份，預期相當於年薪7至9倍，分5年支付。

相關文章：【會計監管】安永審計員涉考試作弊　遭美證交會罰7.8億

相關文章：【中概股審計】會計界9月在港迎戰SEC　未定寄CD定登入內地網？

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
安永 股票 分拆 會計 集資 審計 美元

上一篇文章

【ET開市直擊】人行出手人民幣現曙光　能源危機為煤炭股點火？ （附Time Code）

下一篇文章

【解讀│人民幣走勢】ING彭藹嬈：人行下調外滙存款準備金率難阻人幣跌勢　料第三季底人幣見7.05
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【美股期貨】歐股全綫下跌、油價升逾3%　美國勞動節假期休市、道指期貨升109點（不斷更新）
【美股期貨】歐股全綫下跌、油價升逾3%　美國勞動節假期休市、道指期貨升109點（不斷更新）
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低　俄羅斯威脅G7報復石油價格上限（第二版）
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低　俄羅斯威脅G7報復石油價格上限（第二版）
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款