▲ 【會計監管】安永據報本周就分拆諮詢業務上市進行投票 1.3萬名合伙人料獲逾百萬美元報酬

《華爾街日報》引述消息報道，四大會計師事務所之一的安永（Ernst & Young）領導層預期本周將會就獨立分拆諮詢業務開綠燈，為會計界逾20年以來最大的變動。消息稱，安永預期，將審計及諮詢業務分家，有助諮詢業務贏得數以十億美元計的新生意，不用受到審計客戶工作的獨立規則所約束。

報道指，安永全球執行委員會將會召開會議，就潛在分拆進行最後敲定，然後安永約1.3萬名合伙人會就分拆進行投票，預期本周後期會獲得同意，而每名合伙人料平均獲得逾100萬美元的意外之財。

諮詢業務分拆行動料明年底進行

安永的諮詢業務分拆行動料明年底進行，希望將審計業務，從增長更大的諮詢顧問、交易及其他業務等剝離。市場預期，安永分柝諮詢業務，將重塑會計界生態。安永發言人指，討論仍在進行中，目前尚未有邁進下一階段的決定。

據《華爾街日報》5月份獲得的提案版本，安永擬透過分拆諮詢業務上市，發行約15%股份，集資超過100億美元，同時借款170億美元，用作支付合伙人的薪酬。

審計合伙人將獲得現金報酬，以換作支持交易。6月時曾預期，現金報酬相當於年薪平均的2至4倍，但隨市況下滑，現金報酬或下降，但對於年薪平均達85萬至90萬的合伙人來說，這筆意外之外仍超過100萬美元。

諮詢業務合伙人將獲得新公司股份

諮詢業務方面，合伙人將獲得新公司的股份，預期相當於年薪7至9倍，分5年支付。

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編輯：陳韻妍