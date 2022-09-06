▲ 【解讀│人民幣走勢】ING彭藹嬈：人行下調外滙存款準備金率難阻人幣跌勢 料第三季底人幣見7.05

人民銀行昨（5日）傍晚宣布將下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點至6%，人民幣一度跳漲，但目前已打回原形，續於6.95水平上落。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認爲人行下調外匯存款準備金率對遏制人民幣跌勢作用有限。

料第三季底人幣見7.05

彭藹嬈表示，今輪人民幣弱勢受美元强勢及市場預期美聯儲局將進一步加息因素影響。另外，之前一輪降準未見對人民幣走勢有長期影響，預測第三季底人民幣兌美元匯率為7.05。

她補充，今年年底加息氣氛減緩有機會扭轉人民幣跌勢，因此該行預測年底人民幣兌美元匯率為6.85。如果美聯儲局2023年貨幣政策維持放「鷹」，則有機會下調人民幣兌美元匯率的走勢預測。

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編輯：姚卓然

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