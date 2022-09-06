▲ 【AAPL】蘋果9.8秋季發布會在即 Canalys：iPhone14供應鏈的備貨已與iPhone13相等

蘋果（Apple，美 ：AAPL）將於明日舉行產品發布會，據內媒報道，研究機構Canalys分析師朱嘉弢稱，iPhone14供應鏈的備貨已經與iPhone13相等，但最終出貨量仍會根據市場表現來調整。來自供應鏈的數據顯示，iPhone13的備貨為9000萬部。

另外，天風國際證券分析師郭明錤的最新預測，iPhone14系列所有機型的價格預計將較iPhone13系列上漲15%。他預計均價在1000美元至1050美元之間，而這亦將是蘋果iPhone三年來首次全系漲價，並主要是由於零部件價格和美元匯率上漲導致。

蘋果（Apple，美 ：AAPL）將於9月7日美國時間上午10時舉行產品發布會（即香港時間9月8日凌晨1時）舉行秋季發布會「Far Out」 。

更多美股新聞

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【AAPL】蘋果9月7日舉行秋季發布會「Far Out」 料推iPhone 14系列

【AAPL】郭明錤：料蘋果iPhone 14 Pro超廣角相機將升級到1.4µm 衛星通訊服務視乎商業模式而登場

【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14 高階機料加價100美元

編輯：姚卓然