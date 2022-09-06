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【美股焦點】Meta旗下Instagram遭愛爾蘭重罰近32億港元　因涉不當處理兒童數據

股市 10:43 2022/09/06

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【美股焦點】Meta旗下Instagram遭愛爾蘭重罰近32億港元　因涉不當處理兒童數據

全球愈趨重視互聯網數據私隱，科網巨頭Meta（美：META）旗下Instagram 因處理青少年兒童數據不當，被愛爾蘭數據監管機構罰款4.05億歐元（約31.64億港元）。

愛爾蘭數據保護專員 （DPC） 發言人表示，上周五通過了最終決定，其中確實包含 4.05 億歐元的罰款，全部細節將於下周公布。

有外電引述Meta發言人聲明指，Instagram 計劃對罰款提出上訴。Meta發言人又稱， Instagram 一年多前更新了其設置，此後發布了新功能，以確保青少年的安全和信息的私密性。

Instagram曾允許青少年用戶開商業賬戶 被指沒有考慮其隱私責任

今次調查在2020年開始，Instagram 曾允許 13 至 17 歲的用戶在平台上營運商業賬戶，其中顯示了用戶的電話號碼和電子郵件地址。此外，Instagram的用戶註冊系統默認將 13 至 17 歲用戶的帳戶設置為「公開」。

有英國數據諮詢公司分析指，Instagram 在讓青少年設立商業賬戶時沒有考慮到其隱私責任，並且在用戶的隱私設置中明顯缺乏關注。

WhatsApp 去年因未能在 2018 年遵守歐盟數據規則而被處以創紀錄的2.25億歐元罰款。此外，去年Meta暫停了兒童版Instagram的開發工作，因為Instagram被指對青少年心理健康造成影響。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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【美股焦點】Meta謀FB、IG增加付費功能開源　美國社交平台陷樽頸

【META】Facebook和Instagram正式接入電子錢包　用戶可發布數字藏品NFT

編輯：李哲毅

美股 Facebook（美：FB） 社交平台 Meta WhatsApp Instagram

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