加拿大10死連環襲擊案 刀手兄弟一死一在逃

兩名男子周日（4日）於加拿大西部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan），持刀襲擊多人造成10死18傷。兩名刀手為兄弟關係，加拿大警方宣布其中一人已死亡，至於另外一人仍然在逃。

加拿大持刀連環襲擊案10死18傷 警通緝兩男疑犯 【下一頁】

警方周日清晨首次接報指，James Smith Cree Nation有人遭刺傷，首次發出危險人員警報。其後民眾遇襲範圍擴大，最少13個地點有人遭刺傷。

警方發出多次警報並將範圍擴大至全省。據悉，兩名疑犯乘坐一輛黑色日產Rogue汽車逃走。

第一名疑犯Damien Sanderson現年31歲，身高1米7及體重70公斤，有黑髮及棕眼。而另一名疑犯Myles Sanderson為Damien的弟弟，現年30歲，身高1米85及體重108公斤，有棕髮及棕眼。

警方周一（5日）宣布，發現疑犯Damien倒斃於James Smith Cree Nation一間房屋附近的草地。根據警方評估，Damien身上的傷口相信並非自己造成。

當局指另一名疑犯Myles仍在逃，很可能也受傷及正尋求醫療協助。警方指Myles本身有很長的犯罪紀錄，即使受了傷仍是危險人物，警告公眾看到他時不應接近。

而Myles目前被控一級謀殺、謀殺未遂及闖入住宅等罪名。

倫敦20年來350命案懸而未破 5成半死者為亞裔非裔 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，他已向James Smith Cree Nation地區領袖提出，聯邦政府會提供資源協助社區，而聯邦政府建築物和渥太華和平塔也將下半旗致哀。

根據加拿大國家統計局的數據，加拿大去年發生242宗致命的持刀襲擊案，多於前年的237宗及2019年的214宗。加拿大去年發生297宗致命槍擊案，多於前年的278宗及2019年的264宗。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲