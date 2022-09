馬克龍籲法民眾節能10%避配給 準備向德輸天然氣

俄羅斯早前宣布無限期停止恢復北溪一號天然氣供應,歐洲各國能源危機加劇。法國總統馬克龍呼籲民眾,應節省10%能源使用,避免今年冬天需要配合能源。他亦同時向德國確保,準備好隨時輸送天然氣。

馬克龍(Emmanuel Macron)周一(6日)與德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)通話後表示,準備與德國互相交換天然氣及電力。馬克龍指連接德國的天然氣管道將在未來數周完成,法國亦會幫助德國解決核電廠技術問題。

馬克龍強調,法德能源互助展示歐洲國家之間的團結。但他亦表明,拒絕興建連接法國與西班牙的天然氣管道。馬克龍另外亦促請歐盟,推出措施控制能源價格。

同日,馬克龍呼籲法國民眾,未來數周應該降低10%能源使用量,避免今年冬天需要配給能源。他希望民眾最近數周減少開冷氣,冬天開暖氣時室內溫度亦應保持在攝氏19度以下,促請大眾「各自做好份內事」(Everyone has to do their bit)。

馬克龍警告,如自願節能計劃未能收效,政府考慮未來數月引入強制節能措施,強調能源配給方案已準備就緒,並表明減少能源供應是最後手段。

