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馬克龍籲法民眾節能10%避配給 準備向德輸天然氣

環球社會熱點 10:42 2022/09/06

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俄羅斯早前宣布無限期停止恢復北溪一號天然氣供應，歐洲各國能源危機加劇。法國總統馬克龍呼籲民眾，應節省10%能源使用，避免今年冬天需要配合能源。他亦同時向德國確保，準備好隨時輸送天然氣。

德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）周一（6日）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話後表示，準備與德國互相交換天然氣及電力。馬克龍指連接德國的天然氣管道將在未來數周完成，法國亦會幫助德國解決核電廠技術問題。

馬克龍強調，法德能源互助展示歐洲國家之間的團結。但他亦表明，拒絕興建連接法國與西班牙的天然氣管道。馬克龍另外亦促請歐盟，推出措施控制能源價格。

Gazprom停法企天然氣供應 法批俄武器化能源 【下一頁】

同日，馬克龍呼籲法國民眾，未來數周應該降低10%能源使用量，避免今年冬天需要配給能源。他希望民眾最近數周減少開冷氣，冬天開暖氣時室內溫度亦應保持在攝氏19度以下，促請大眾「各自做好份內事」（Everyone has to do their bit）。

馬克龍警告，如自願節能計劃未能收效，政府考慮未來數月引入強制節能措施，強調能源配給方案已準備就緒，並表明減少能源供應是最後手段。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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