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【國泰293】國泰航空冀未來18至24個月內招聘超過4,000前線員工　2025年前培訓逾千名本地見習機師

股市 10:23 2022/09/06

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【國泰293】國泰航空冀未來18至24個月內招聘超過4,000前線員工　2025年前培訓逾千名本地見習機師

國泰航空已 （00293） 展開全面的招聘計劃，期望在未來18至24個月內招聘超過4,000前線員工，其中包括超過700名機師，當中包括400名將於2023年底前完成見習機師培訓計劃而晉升的二副機師，並期望於2025年前培訓逾1,000名本地見習機師。

為培育本地航空業人才，進一步發展香港成為航空人才培訓中心，國泰航空與香港理工大學（理大）簽署為期三年的合作協議，合辦國泰航空全新的綜合見習機師培訓計劃。為期55至60星期的全新綜合機師培訓課程，包括三個階段的培訓：理論、模擬駕駛訓練及飛行訓練。根據新簽署的合作協議，理大會提供為期150個工作天的理論課程，其中包括至少750小時的教學和考試，內容覆蓋飛行原理、氣象學、機師操作表現、通用導航、航空儀器、無線電導航及航空法律等。

首班24名見習機師已於3月在理大開始綜合課程

順利完成課程後，合格學員將赴海外接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。首班共24名見習機師已於今年3月在理大開始綜合課程，預計於10月完成理論課程後展開飛行訓練。另外，國泰航空亦在阿德萊德按原有課程為基礎同時開辦見習機師培訓課程。

國泰航空再預告貨運旺季不及去年　歸咎環球通脹、中國防疫政策【下一頁】

在全新綜合培訓課程下，大部份的見習機師培訓活動會在香港進行，不但可確保培訓課程符合國泰航空的要求，更令見習機師有更多機會深入認識香港的航空設施和相關機構，如香港民航處、航空交通控制中心、機場消防隊、香港飛機工程等國泰航空的飛機維修服務供應商，尤其是理大和國泰航空的專業培訓中心。

運輸及物流局局長林世雄表示，見習機師培訓計劃不僅能為香港培育更多航空駕駛員，而且是首次由本地院校教授航空理論課程，為香港航空培訓開啟新篇章之餘，亦豐富本地提供航空專業培訓的內容。

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國泰航空行政總裁鄧健榮表，很高興繼續開辦見習機師培訓計劃，國泰航空致力培育本地優秀人才，同時不遺餘力為香港國際航空樞紐的長遠發展作出投資，集團對香港作為世界首要航空樞紐的長遠發展及未來充滿信心，而全新的綜合培訓課程將會為我們的準機師提供世界一流的指導和培訓。

國泰航空自推出見習機師培訓計劃以來，至今已培訓了逾1,000名本地見習機師，期待並歡迎所有參與新培訓課程的見習機師在畢業後加入國泰航空的團隊，為迎接全球旅遊需求增加而作好準備。

國泰航空的見習機師培訓計劃詳情【可見此】。

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編輯：陳韻妍

港股 國泰航空（00293） 職位招聘 林世雄 運輸及物流局 機師 航空業 機場 航空 香港航空

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