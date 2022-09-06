恒大管理層開學日派發小禮品為學生打氣　何順文校長拍攝影片勉勵同學砥礪前行 

▲ 恒大管理層派發打氣小禮品，歡迎學生回到校園，感受精彩多姿、充滿活力的學習生活。

9月5日是香港恒生大學（恒大）開學日，恒大校長何順文教授、常務暨學術及研究副校長許溢宏教授、副校長 (機構發展)方永豪博士、副校長 (教學及學生體驗)陳漢宣教授、協理副校長(校園發展服務)楊如虹女士 ，以及學生事務總監李德芬女士走訪校園不同地方，向學生派發打氣小禮品。他們又與各同學交談及問候，歡迎他們回到校園，感受精彩多姿、充滿活力的學習生活。



今年恒大學生人數逾6,000，包括新入學約1,700位本科生和370位研究生。何校長拍攝了《校長家書》短片勉勵學生，他強調恒大一直秉持「博雅＋專業」的教育理念，「要做到『博雅＋專業』，各位同學必須時刻以開放的態度與主動的精神，接受各種挑戰，互相砥礪前行，在課堂內外發掘自己的志趣與熱誠，進而充分發揮潛能，並建立自己的價值。」他鼓勵同學把握寶貴的大學時光，善用大學豐富的學習資源和機會，並祝願他們開學快樂，度過一個充實的學年。

▲ 恒大何順文校長拍攝《校長家書》短片，祝願同學有一個愉快和充實的學年。

《校長家書》短片（廣東話版）：https://bit.ly/3KM4WV7

《校長家書》短片（英文版）：https://bit.ly/3RAAAHA

《校長家書》文字版：



各位恒生大學的同學：



大家好！歡迎大家返到恒大校園，一起迎接全新的學年。



過去數年，無論是大學還是社會各界，都面對大大小小的挑戰，相信同學們亦不乏親身體驗。在這樣的大環境下，我們仍能在恒大聚首見面，投入校園生活，實在得來不易，也因此更值得珍惜。



正如大家所知，恒大一直秉持「博雅＋專業」的教育理念，致力提供優質而全面的本科教育，培育學生成為具備明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。顧名思義，「博雅」的意義，是以廣泛及跨學科的方式來連接不同知識領域、啟發思考和解決問題；而「專業」則是指教導學生相關的專門知識和操守，讓畢業生能在興趣領域發揮所長，展翅高飛。



要做到「博雅＋專業」，各位同學必須時刻以開放的態度與主動的精神，接受各種挑戰，互相砥礪前行，在課堂內外發掘自己的志趣與熱誠，進而充分發揮潛能，並建立自己的價值。歷年來，恒大學生和校友都抱持這份信念，在各方面追求卓越，取得非凡成就，亦為恒大這個大家庭增添光彩。



恒大為同學提供大量學習與成長的機會，包括海外交流、職場實習、服務學習、藝術及體育活動，以及住宿書院體驗等，從而營造有利的環境 ，幫助同學擴闊視野，拓展網絡，發現自我，豐富內涵。



我非常鼓勵各位同學把握寶貴的大學時光，善用大學豐富的學習資源和機會。「好的開始是成功的一半」，衷心祝願各位開學快樂，以及度過一個充實的學年。



香港恒生大學簡介



香港恒生大學（恒大）是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，共有約6,000名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展為最優先目標。



矢志成為區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、結合生活與學習的住宿書院制度、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究，以及優質的學生發展/支援服務。恒大在2021年英國《泰晤士高等教育》（THE）「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。



(特約