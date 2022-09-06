▲ 【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正 兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣

招商證券 （06099） 指，收到中國證監會《行政處罰事先告知書》，涉及事件為公司擔任中安科（原名上海飛樂股份有限公司、中安消股份有限公司）重大資產重組項目之獨立財務顧問，項目主辦人為陳軒壁和俞新平。

中證監認為，招商證券作為該項目的獨立財務顧問，履職過程中未勤勉盡責，導致出具的《獨立財務顧問報告》存在誤導性陳述，且後續在並購重組當事人發生較大變化對本次重組構成較大影響的情況時未能予以高度關注，未按照規定及時向中證監報告，涉嫌違反《上市公司並購重組財務顧問業務管理辦法》和2005年《證券法》，中證監責令改正並依據法處罰。

中證監擬決定責令招商證券改正違法行為，沒收業務收入3150萬元(人民幣‧下同)，並處以3150萬元罰款；以及對陳軒壁、俞新平給予警告，並分別處以5萬元罰款。

該公司表示，將嚴格按照法律法規要求履行訊息披露義務，目前經營情況正常。

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編輯：姚卓然