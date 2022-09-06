產業鏈供需兩端依賴下的貿易困局

自疫情造成新供給衝擊以來，逆全球化浪潮再次襲來。除了全球整體貿易表現存在邊際放緩趨勢，主要貿易出口國對外貿易表現也出現了不同程度分化，製造業出口國貿易順差縮小，甚至出現貿易逆差，而大宗商品出口國貿易順差增加。

根據貿易差額的計算公式，可以發現導致今年不同類型的國家貿易表現分化的原因主要是兩種傳導機制的不暢通。從出口的角度來看，以量補價的失利。今年，由於美聯儲加息步伐加快且幅度加大，美元指數一路高企，致使非美元貨幣普遍貶值。然而，今年全球經濟普遍放緩，大多數經濟體內部都面臨著經濟增長的困境，尤其是歐美等發達經濟體的衰退預期不斷升高，直接削弱了對於進口產品的需求，「以量補價」並不總是成立，出口量下降（週邊需求）與出口價格降低（匯率）或將同時出現。從供應鏈的角度來看，上下游價格傳導不暢。由於能源/原材料進口依賴較高的製造業國家受制于大宗商品的高企，致使原材料價格一路攀升，上游行業產品也隨之漲價，使得中下游企業，尤其是中小企業面臨著生產成本上漲的壓力。與此同時，因為經濟增速放緩引致的內外末端需求疲弱又進一步削弱了中下游企業的定價能力。出口價格上漲幅度遠不及進口原材料價格上漲幅度，在來自成本與收入的雙重壓力之下，壓縮了中小企業利潤。不僅如此，出口企業還面臨人力成本上升、運輸受阻、航運成本提升、匯率波動加劇等因素，給出口企業帶來更大壓力。

事實上，製造業出口國貿易順差縮小是為表像，以量補價與價格傳導的機制受阻是為管道，而產業鏈供需兩端對外依賴程度則是底層原因。傳統貿易理論中，兩國貿易交易以要素稟賦的絕對優勢與相對成本低廉的比較優勢順利展開，以達到整個系統的帕累托均衡。然而，此輪疫情引致的新供給衝擊從實體層面（供應鏈受阻）與心理層面（貿易保護主義抬頭）打破了原有的均衡。從供給端來看，以成本推動為主的結構性通脹與地緣政治動盪造成的生產側失序，使得生產資料進口依賴國進口商品價格比出口商品價格上升更快，貿易條件隨著通脹抬升而惡化。從需求端來看，跨境物流受阻會影響外貿訂單交付，貿易保護主義會迫使最終產品進口國尋找其他國家製造品替代或者是本國製造替代，形成出口國產品滯銷，進口國產品價格高企的非帕累托改變。

責任編輯︰梁浩碩