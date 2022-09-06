【港股市況】米蘭站折讓配股開市後升1倍　恒指反彈高開36點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐洲股市個別發展，港股今早則反彈輕微高開。比亞迪 （01211） 反彈1%，米蘭站 （01150） 折讓配股照升近15%，恒指高開36點，開報19261點，科指升0.4%，報4081點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：42】中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升近2%；龍湖 （00960） 升逾2%。

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【09：39】煤炭股破頂後個別發展，兗礦能源 （01171） 高見36.5元後倒跌0.4%；神華 （01088） 升0.2%，高見26.25元；中煤能源 （01898） 高見7.77元後回吐0.8%。

【09：38】【國際油價】中海油升3% OPEC+減產 沙特︰將續保持警惕 準備好先發制人

【09：36】復星旅遊文化 （01992） 逆市挫逾14%，破底低見8.34元，成交2.5億元。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 逆市跌0.8%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：31】米蘭站 （01150） 開市後升幅擴大至1倍，高見0.26元。

【09：28】旭輝 （00884） 向宏安地產 （01243） 出售炮台山物業項目，旭輝股價升逾1%。

【09：25】接獲比亞迪 （01211） 訂單並已開始向比亞迪供應產品的億和 （00838） ，股價高開近7%。

【09：23】香港科技探索 （01137） 高開近2%。

【香港科技探索】HKTVmall 8月訂單總交易額按月升逾14%至7.2億 為歷史第二高

【09：21】比亞迪 （01211） 反彈1%，米蘭站 （01150） 折讓配股照升近15%，恒指反彈高開36點，開報19261點，科指升0.4%，報4081點。

【配股】米蘭站配股集資支薪交租 配售價折讓逾一成

【09：13】期指開報19280點，升130點或0.7%。

【09：00】【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正 兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣

【08：46】璋利國際 （01693） 今早復牌。

【08：23】【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產 總代價達13億元

【08：20】恒指黑期升約120點，報19274點；道指期貨升124點，報31436點。

【07：45】【Tesla概念股】億和︰已接獲比亞迪訂單並開始供應產品 磋商長期戰略合作安排

【07：45】滙豐 （00005） 倫敦折算報48.52港元，較港收市價47.8元高1.5%，夜期回升，收市升65點，收報19215點。

【07：30】美股休市，德法股市下跌，德國股市跌2.2%，法國股市跌1.2%，但英國在選完新首相後，政局回穩，股滙同時回穩，英股升0.1%。

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責任編輯︰梁浩碩