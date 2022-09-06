  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 10:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】碧桂園升一成、碧服升逾8%　騰訊累市恒指轉跌（不斷更新）

股市 10:49 2022/09/06

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐洲股市個別發展，港股今早則反彈輕微高開。比亞迪 （01211） 反彈1%，米蘭站 （01150） 折讓配股照升近15%，恒指高開36點，開報19261點，科指升0.4%，報4081點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：48】旭輝 （00884） 升逾5%，高見2.12元。

【10：44】港股開市後曾倒跌近100點，低見19129點，最新回升18點，報19244點。科指跌0.1%，報4059點。

【10：31】【異動股】新東方在綫彈15%　與京東物流合作打造電商供應鏈新模式

【10：29】碧桂園 （02007） 升幅進一步擴大至一成，高見2.38元；碧桂園服務 （06098） 升逾8%。

【10：25】國泰 （00293） 跌近1%，低見8.16元。

【國泰293】國泰航空冀未來18至24個月內招聘超過4,000前線員工　2025年前培訓逾千名本地見習機師

【10：23】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾9%，高見2.35元；碧桂園服務 （06098） 亦升逾7%，高見14.78元。

【10：16】璋利國際 （01693） 股價飈升近4.3倍，高見0.179元，成交944萬元。

【10：12】航運股下挫，東方海外 （00316） 跌逾5%；中遠海控 （01919） 跌近4%；太平洋航運 （02343） 跌近3%。

【10：10】騰訊 （00700） 最新跌逾2%，低見311.6元；阿里巴巴 （09988） 轉跌0.5%；美團 （03690） 跌0.3%，大市跌幅擴大至約60點，報19165點；科指跌0.8%，報4032點。

【10：07】香港航天科技 （01725） 回吐9%，低見14元。

【10：06】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾1%，低見313元。

【10：05】港股最新轉跌2點，報19223點；科指跌0.3%，報4051點。

【10：00】【內房危機】富力彈近3%　擬以5.5億人幣代價悉售北京酒店　用於償還債務

【09：52】復星 （00656） 據報通過大宗交易以每股8.57元配售2800萬股復星旅遊文化 （01992） ，作價較昨日收市價折讓約15%，集資約2.4億元。復星旅遊文化挫逾16%，破底低見8.34元。

【異動股】復星旅遊文化大跌17%　大股東復星國際傳折讓15%減持2800萬股

【09：42】中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升近2%；龍湖 （00960） 升逾2%。

【中國經濟】人行出招　下調外滙存款準備金率2個百分點　離岸人民幣拉升200基點

【內房銷售】融創中國上月銷售跌76%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

【09：39】煤炭股破頂後個別發展，兗礦能源 （01171） 高見36.5元後倒跌0.4%；神華 （01088） 升0.2%，高見26.25元；中煤能源 （01898） 高見7.77元後回吐0.8%。

【09：38】【國際油價】中海油升3%　OPEC+減產　沙特︰將續保持警惕　準備好先發制人

【09：36】復星旅遊文化 （01992） 逆市挫逾14%，破底低見8.34元，成交2.5億元。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 逆市跌0.8%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：31】米蘭站 （01150） 開市後升幅擴大至1倍，高見0.26元。

【09：28】旭輝 （00884） 向宏安地產 （01243） 出售炮台山物業項目，旭輝股價升逾1%。

【09：25】接獲比亞迪  （01211） 訂單並已開始向比亞迪供應產品的億和 （00838） ，股價高開近7%。

【09：23】香港科技探索 （01137） 高開近2%。

【香港科技探索】HKTVmall 8月訂單總交易額按月升逾14%至7.2億　為歷史第二高

【09：21】比亞迪 （01211） 反彈1%，米蘭站 （01150） 折讓配股照升近15%，恒指反彈高開36點，開報19261點，科指升0.4%，報4081點。

【配股】米蘭站配股集資支薪交租　配售價折讓逾一成

【09：13】期指開報19280點，升130點或0.7%。

【09：00】【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正　兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣

【08：46】璋利國際 （01693） 今早復牌。

【08：23】【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產　總代價達13億元

【08：20】恒指黑期升約120點，報19274點；道指期貨升124點，報31436點。

【07：45】【Tesla概念股】億和︰已接獲比亞迪訂單並開始供應產品　磋商長期戰略合作安排

【07：45】滙豐 （00005） 倫敦折算報48.52港元，較港收市價47.8元高1.5%，夜期回升，收市升65點，收報19215點。

【07：30】美股休市，德法股市下跌，德國股市跌2.2%，法國股市跌1.2%，但英國在選完新首相後，政局回穩，股滙同時回穩，英股升0.1%。

【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒生指數 美股

下一篇文章

【AAPL】蘋果9.8秋季發布會在即　Canalys：iPhone14供應鏈的備貨已與iPhone13相等
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低　俄羅斯威脅G7報復石油價格上限（第二版）
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低　俄羅斯威脅G7報復石油價格上限（第二版）
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【美股期貨】歐股全綫下跌、油價升逾3%　美國勞動節假期休市、道指期貨升109點（不斷更新）
【美股期貨】歐股全綫下跌、油價升逾3%　美國勞動節假期休市、道指期貨升109點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款