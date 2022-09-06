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【港股市況】滙豐倫敦較港高逾1%　恒指黑期升120點、道指期貨升124點（不斷更新）

股市 09:13 2022/09/06

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港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐洲股市個別發展，恒指夜期回升，收市升65點，收報19215點。滙豐 （00005） 倫敦折算報48.52港元，較港收市價47.8元高1.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：13】期指開報19280點，升130點或0.7%。

【09：00】【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正　兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣

【08：46】璋利國際 （01693） 今早復牌。

【08：23】【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產　總代價達13億元

【08：20】恒指黑期升約120點，報19274點；道指期貨升124點，報31436點。

【07：45】【Tesla概念股】億和︰已接獲比亞迪訂單並開始供應產品　磋商長期戰略合作安排

【07：45】滙豐 （00005） 倫敦折算報48.52港元，較港收市價47.8元高1.5%，夜期回升，收市升65點，收報19215點。

【07：30】美股休市，德法股市下跌，德國股市跌2.2%，法國股市跌1.2%，但英國在選完新首相後，政局回穩，股滙同時回穩，英股升0.1%。

【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒生指數 美股

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【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正　兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣
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