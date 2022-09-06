【恒指夜期+ADR】夜期跌205點失萬九關　騰訊ADR低港2%（不斷更新）

歐洲危機壓抑市場情緒，美債息大升，道指轉跌，夜期跌205點，失守19000關，科技股ADR下跌，騰訊ADR低港股收市價2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.18 -1.3% 美團ADR 170.97 -1.4% 騰訊ADR 308.10 -1.9% 阿里巴巴美股 86.63 -1.6%

北水淨流入9.5億元 買中海油

北水續錄得淨流入9.5億元，中海油 （00883） 有3.9億元淨流入，騰訊 （00700） 及中海外 （00688） 分別錄得3.8億元及1.7億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及吉利 （00175） 分別錄得2.4億元及1.5億元淨沽盤。

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ATM累市滙豐升2%力撐 恒指反覆跌22點

港股反覆續軟。內房造好，碧桂園 （02007） 升逾9%，米蘭站 （01150） 配股升逾88%，至於傳遭復星折讓配售的復星旅遊文化 （01992） 則挫兩成破底。ATM累市，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，滙豐 （00005） 升2%力撐，恒指高開36點，其後走勢反覆向下，曾跌最多118點，恒指全日跌22點，收報19202點，成交822.2億元。科指升不足0.1%，報4066點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 48.80 +2.1 +32 10 比亞迪 220.80 +2.7 +8 172 潤地 32.55 +4.5 +7 5 中海油 10.12 -5.8 -18 5 中移動 49.95 -3.9 -20 7 騰訊 314.20 -1.5 -23 11

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：55】恒指夜期跌幅擴大至128點，報19009點，迫近萬九關。

【21：35】恒指夜期跌幅擴大至85點，報19052點。

【20：15】恒指夜期跌4點，報19133點。

【18：20】恒指夜期升21點，報19158點。

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【16：10】內房造好，碧桂園 （02007） 升逾9%，米蘭站 （01150） 配股升逾88%，至於傳遭復星折讓配售的復星旅遊文化 （01992） 則挫兩成破底。ATM累市，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，滙豐 （00005） 升2%力撐，恒指全日跌22點，收報19202點，成交822.2億元。科指升不足0.1%，報4066點。

【16：00】恒指U盤前跌10點，報19215點。

【15：31】蘋果（Apple，美 ：AAPL）將於明日舉行發布會，手機設備股上揚，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 升1%；高偉電子 （01415） 升3%；丘鈦 （01478） 升近2%。

【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 Canalys：iPhone14供應鏈的備貨已與iPhone13相等

【15：27】思摩爾 （06969） 公布獲兩名董事共斥約1.19億元增持股權，思摩爾股價升近半成，高見13.24元，成交2.8億元。

【15：07】滙豐 （00005） 尾市升幅擴至2%，高見48.85元。

【15：04】騰訊 （00700） 最新跌1.7%，報313.6元。

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【14：49】恒指最新轉升約45點，報19271點；科指轉升0.4%，報4080點。

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【14：36】大市跌幅收窄至不足10點。

【14：16】滙豐 （00005） 最新升近1.5%，報48.5元，渣打 （02888） 升近0.5%。恒生 （00011） 破底低見119.5元後反彈0.5%；東亞 （00023） 升0.6%；中銀香港 （02388） 升0.2%。

【14：07】恒指最新跌89點，報29136點；科指跌0.8%，報4032點。

【14：00】車股反彈，比亞迪 （01211） 最新升逾2%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升1%；廣汽 （02238） 升0.8%。

【13：20】復星旅遊文化 （01992） 跌幅擴大至逾2成，低見8元破底，成交3億元。

【13：10】復星 （00656） 午後跌5%，低見5.14元；復星旅遊文化 （01992） 跌19%，破底低見8.1元。

【13：08】ATM午後初段續累市，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近0.1%。

【13：00】港股午後初段跌約83點，報19142點；科指跌0.7%，報4029點。

【12：00】內房股造好，其中碧桂園 （02007） 升近8%；騰訊 （00700） 跌2%累市；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 跌近0.4%。配股的米蘭站 （01150） 升近1倍，至於遭復星折讓配售的復星旅遊文化 （01992） 則跌逾18%破底。恒生指數半日跌80點，報19144點，成交449億元。科指跌0.8%，報4032點。

【11：39】復星旅遊文化 （01992） 跌逾18%，低見8.12元破底。復星 （00656） 跌逾2%，低見5.18元。

【11：33】上證半日升1%；深證升0.7%；創業板指跌0.2%。

【11：30】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升1%；中移動 （00941） 升0.6%；友邦 （01299） 跌0.7%。

【11：06】大市再度回落，恒指最新跌近50點，報19177點；科指跌0.5%，報4044點。

【10：57】德琪醫藥 （06996） 確認其業務經營保持正常，不知悉股價波動原因，惟股價今早續跌逾1%，破底低見3.52元。

【10：52】【李寧2331】李寧於廣東道開設本港首家旗艦店、月租200萬元 李寧股價微升

【10：50】內房造好，中海外 （00688） 升幅擴大至近4%；潤地 （01109） 升逾5%；碧桂園 （02007） 升近9%；雅居樂 （03383） 升3%。

【10：48】旭輝 （00884） 升逾5%，高見2.12元。

【10：44】港股開市後曾倒跌近100點，低見19129點，最新回升18點，報19244點。科指跌0.1%，報4059點。

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【10：29】碧桂園 （02007） 升幅進一步擴大至一成，高見2.38元；碧桂園服務 （06098） 升逾8%。

【10：25】國泰 （00293） 跌近1%，低見8.16元。

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【10：23】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾9%，高見2.35元；碧桂園服務 （06098） 亦升逾7%，高見14.78元。

【10：16】璋利國際 （01693） 股價飈升近4.3倍，高見0.179元，成交944萬元。

【10：12】航運股下挫，東方海外 （00316） 跌逾5%；中遠海控 （01919） 跌近4%；太平洋航運 （02343） 跌近3%。

【10：10】騰訊 （00700） 最新跌逾2%，低見311.6元；阿里巴巴 （09988） 轉跌0.5%；美團 （03690） 跌0.3%，大市跌幅擴大至約60點，報19165點；科指跌0.8%，報4032點。

【10：07】香港航天科技 （01725） 回吐9%，低見14元。

【10：06】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾1%，低見313元。

【10：05】港股最新轉跌2點，報19223點；科指跌0.3%，報4051點。

【10：00】【內房危機】富力彈近3% 擬以5.5億人幣代價悉售北京酒店 用於償還債務

【09：52】復星 （00656） 據報通過大宗交易以每股8.57元配售2800萬股復星旅遊文化 （01992） ，作價較昨日收市價折讓約15%，集資約2.4億元。復星旅遊文化挫逾16%，破底低見8.34元。

【異動股】復星旅遊文化大跌17% 大股東復星國際傳折讓15%減持2800萬股

【09：42】中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升近2%；龍湖 （00960） 升逾2%。

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【內房銷售】融創中國上月銷售跌76% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

【09：39】煤炭股破頂後個別發展，兗礦能源 （01171） 高見36.5元後倒跌0.4%；神華 （01088） 升0.2%，高見26.25元；中煤能源 （01898） 高見7.77元後回吐0.8%。

【09：38】【國際油價】中海油升3% OPEC+減產 沙特︰將續保持警惕 準備好先發制人

【09：36】復星旅遊文化 （01992） 逆市挫逾14%，破底低見8.34元，成交2.5億元。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 逆市跌0.8%；美團 （03690） 升近1%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：31】米蘭站 （01150） 開市後升幅擴大至1倍，高見0.26元。

【09：28】旭輝 （00884） 向宏安地產 （01243） 出售炮台山物業項目，旭輝股價升逾1%。

【09：25】接獲比亞迪 （01211） 訂單並已開始向比亞迪供應產品的億和 （00838） ，股價高開近7%。

【09：23】香港科技探索 （01137） 高開近2%。

【香港科技探索】HKTVmall 8月訂單總交易額按月升逾14%至7.2億 為歷史第二高

【09：21】比亞迪 （01211） 反彈1%，米蘭站 （01150） 折讓配股照升近15%，恒指反彈高開36點，開報19261點，科指升0.4%，報4081點。

【配股】米蘭站配股集資支薪交租 配售價折讓逾一成

【09：13】期指開報19280點，升130點或0.7%。

【09：00】【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正 兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣

【08：46】璋利國際 （01693） 今早復牌。

【08：23】【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產 總代價達13億元

【08：20】恒指黑期升約120點，報19274點；道指期貨升124點，報31436點。

【07：45】【Tesla概念股】億和︰已接獲比亞迪訂單並開始供應產品 磋商長期戰略合作安排

【07：45】滙豐 （00005） 倫敦折算報48.52港元，較港收市價47.8元高1.5%，夜期回升，收市升65點，收報19215點。

【07：30】美股休市，德法股市下跌，德國股市跌2.2%，法國股市跌1.2%，但英國在選完新首相後，政局回穩，股滙同時回穩，英股升0.1%。

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩