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【國際油價】中海油升3%　OPEC+減產　沙特︰將續保持警惕　準備好先發制人

股市 09:36 2022/09/06

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【國際油價】OPEC+減產　沙特︰將繼續保持警惕　準備好先發制人

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）決定將10月份石油產量每日減產10萬桶，沙特表示，OPEC+一年多以來首次減產，表明對管理石油市場態度認真，並願意先發制人採取行動。

中海油 （00883） 升3%，報告10.38元，中石油 （00857） 升1.3%，中石化 （00386） 平開。

OPEC+同意10月石油每日減產10萬桶　逆轉9月增產決定，詳情請看︰【下一頁】

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，減產決定表達將使用工具箱內所有工具的意願，在支持市場穩定高效運作方面會保持警惕，積極主動。

OPEC+下一次會議將於10月5日舉行，報道引述消息人士指，主席可在必要時進行干預，在此前隨時開會調整產量，以穩定市場。

減產令市場意外，不少交易員原預計OPEC+會保持產量穩定。今次減產具象徵意義，分析認為，減產旨在讓市場明白OPEC+關注價格。隨著歐盟對俄羅斯實施制裁，預計未來數月市場供應將趨更緊張。

布蘭特期油收報95.74美元，升2.9%。美國周一勞動節假期，紐約期油於電子交易時段升逾2%。

【國際油價】G7擬對俄石油實施價格上限　法國財長：需廣泛國際參與

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

責任編輯︰梁浩碩

商品 石油輸出國組織 石油 布蘭特期油 紐約期油

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