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【內房危機】旭輝「甩手」炮台山英皇道項目予宏安地產　總代價達13億元

股市 08:23 2022/09/06

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【內房危機】旭輝售炮台山英皇道項目予宏安地產　總代價達13億元

內房股旭輝 （00884） 公布，旗下與宏安地產 （01243） 合營、非全資附屬公司旭輝地產202006有限公司重新出售香港炮台山英皇道項目的全部權益，總代價為13.38億元。

旭輝向大股東出售炮台山物業項目6成權益、作價6.74億元【下一頁

是次出售亦連同兩間公司近11.3億元未償還金額，而母公司旭輝為新賣方擔保人，新買方為華王有限公司，其分別由宏安地產及APG SPV最終擁有50%及50%權益。

是次出售地段位於香港英皇道101號及111號，總佔地面積約為12,695平方呎。該地段原建有商業大廈，由新目標集團以約18.8億元收購，目前處於拆卸階段。該地段計劃重建為設有商業空間的住宅項目，現時預計重建將於2026年完成。根據獨立估值師對該地段進行的估值，該地段於今年6月底的評估市值為20億港元。

該交易原以6.74億元在8月10日售予與集團股東林中、林偉及林峰。董事會認為，是次新交易與原出售事項類似，新出售事項讓旭輝得以把握機會出售其於項目公司的權益以錄得收益。董事會已決定終止原出售事項並進行新出售事項，原因為估計集團將自新出售事項收取的現金較原出售事項多約800萬元，同時估計自新出售事項錄得的收益較原出售事項多約1192.5萬港元，及新完成預計於9月底前落實。新出售事項所得款項淨額(經扣除估計開支)合共約6.81億元，將用作集團的一般營運資金。因此，新出售事項將增加集團的營運資金。集團估計新出售事項將可錄得收益約2180萬港元。

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編輯：姚卓然

 

 

宏安地產（01243） 旭輝控股集團（00884） 港股 發展商 收購 旭輝

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