【Tesla概念股】億和︰已接獲比亞迪訂單並開始供應產品　磋商長期戰略合作安排、股價升近7%

▲ 【Tesla概念股】億和︰已接獲比亞迪訂單並開始供應產品 磋商長期戰略合作安排

億和 （00838） 公布，公司及全資附屬已接獲比亞迪 （01211） 的訂單，並已開始向比亞迪供應產品。董事會認為，與比亞迪的日後長期合作有利於實現集團於新能源汽車領域的整體業務發展及戰略目標，因此現正就長期戰略合作安排的條款與比亞迪磋商落實。

億和股價高開近7%，開報1.53元，成交124.2萬元。

億和表示，集團計劃，根據該安排，雙方將按照比亞迪的要求就其將在中國製造的各種新能源及其他車型在開發、製造及供應各類車身結構部件及其他產品方面進行合作。待落實該安排的條款後，有關戰略合作擬於比亞迪位於長沙的工廠初步展開，且集團計劃隨後將有關戰略合作延伸至比亞迪位於中國其他城市（如鄭州、江西及西安）的工廠。

董事會認為，成為比亞迪的正式供應商，是開拓佈局新能源賽道的重要成果，亦是實現集團整體業務發展及戰略目標的重要里程碑，並且起到促進作用。

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責任編輯︰梁浩碩