花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股

花旗發表新一份策略報告，指出內地經濟的復甦進度較期緩慢。該行指出，除非防疫措施顯著放寬，否則經濟難以大幅改善。另外，花旗中期業績前後下調187隻股份的目標價，並下調恒指今年毎股盈利增長預測至下跌3.8%。因此，該行下調恒指年底目標至3%至23456點。另一方面，花旗發表最新首選港股名單，覆蓋7隻股份，原於名單上的中銀香港(02388)和網易(09999) 則被剔出本輪名單。

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花旗最新首選港股名單：

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投資策略上，花旗看好基本因素明顯改善的行業和股份，除了繼續看好科網、汽車和必需消費品類的股份，亦建議加碼源及電訊股。至於內地樓市，花旗估計當局會推出更多寬鬆措施，推動銷售改善。

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