【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本

不少香港人的夢想就是買樓做業主，以數百萬，甚至千萬元購入「安樂窩」後，特別是一手單位後，業主收樓後發展商一般會提供維修執漏服務，故一般新樓買家在簽發入伙紙後，會聘請驗樓師協助驗樓，如發現單位有問題就可向向發展商反映，及早執漏。也有部份二手單位業主購入單位後，聘請驗樓師驗樓，找尋單位漏水、滲水、牆身裂痕等潛在問題，及早維修。

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驗樓師的工作，就是幫業主找出單位內的瑕疵的地方，再找發展商或裝修師傅進行執漏工作，如水管滲漏、駁線失誤、痕牆壁裂痕、窗口開合、空鼓等問題，除了要細心外，也要用便利貼寫下標示找出來的瑕疵，故也要有一定的文字表達能力。



綜合市場資料，現時活躍於市場、具驗樓資格的驗樓師只有200餘300個，但今年第三季的一手單位入伙量已有約4,600伙，可見驗樓師的需求必然十分巨大，或面對供不應求的情況。

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事實上，任何建築師、裝修師傅或技工，只要具有驗樓知識及經驗，或者曾完成驗樓課程，也可自稱驗樓師。YMCA青年會專業書院及香港驗樓師學會將於今年10月6日舉辦第十五屆「驗樓師專業證書」課程，課程理論與實習兼備。理論課主要以實例及導師豐富行內經驗，深入淺出討論檢驗樓宇多種注意事項；實習課則讓學員學以致用，運用不同工具檢驗單位風、火、水、電及技工。

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完成課程後，學員將掌握如何應付新舊樓常見的「Defect」，例如空鼓、滲漏、駁線失誤、天花裂痕及防盜眼反轉等問題。課程只有8堂，授課時數為25小時，學費為4,950元。香港驗樓師學會更會為學員提供實習機會。



完成課程後，可升讀該校的驗樓師專業文憑」課程，繼續深造並取得更高資歷。學員不單掌握如何驗收一手住宅樓，還可以掌握二手住宅樓、化妝樓、漏水樓和商廈等驗收注意事項。同時可以深入了解本地及大灣區檢驗樓宇等相關資訊，有助把握更多類型的工作契機及置業。

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坊間樓宇檢驗的收費按驗樓師的經驗、單位的大小、單位的種類而有所不同。市場普驗樓費用，收費範圍約是每呎3至4元，如以一個兩房、實用面積約400平方呎的單位為例，驗樓費用大概約1,600元；若是單位實用面積逾3,000平方呎，驗樓費起碼逾1萬元以上。初入行的驗樓師收費，大約是每平方呎2元，換言之，如完成以上課程後，只要接到五、六單工作就可以「回本」。

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記者：陳詠妍