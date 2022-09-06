【騰訊700】騰訊中秋假期前後 未成年人毎日限玩1小時

騰訊(00700)旗下騰訊遊戲發布中秋節假期前後未成年人遊戲限玩的通知，列明在9月9至12日（周五及中秋節假期），未成年人可於每日的晚上8時至9時之間登錄遊戲。其餘工作日，均為禁玩時段。至下午1時15分，騰訊跌1.6%報313.6元。

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另外，國家藥品監督管理局日前經審查，批准了騰訊醫療健康（深圳）有限公司開發的「慢性青光眼樣視神經病變眼底圖像輔助診斷軟件」創新產品註冊申請。AI輔助判斷青光眼獲批，騰訊也成為國內首個獲批創新醫療器械的互聯網科技企業。

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