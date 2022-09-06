  • 33°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊中秋假期前後 未成年人毎日限玩1小時

股樓投資 13:28 2022/09/06

分享：

分享：

騰訊(00700)旗下騰訊遊戲發布中秋節假期前後未成年人遊戲限玩的通知，列明在9月9至12日（周五及中秋節假期），未成年人可於每日的晚上8時至9時之間登錄遊戲。其餘工作日，均為禁玩時段。至下午1時15分，騰訊跌1.6%報313.6元。

【滙豐控股5】滙豐傳縮減 中國債券發行團隊規模  詳情請看【下一頁

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

另外，國家藥品監督管理局日前經審查，批准了騰訊醫療健康（深圳）有限公司開發的「慢性青光眼樣視神經病變眼底圖像輔助診斷軟件」創新產品註冊申請。AI輔助判斷青光眼獲批，騰訊也成為國內首個獲批創新醫療器械的互聯網科技企業。

人行突下調 外匯存款準備金率2個百分點  詳情請看【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

下一篇文章

【券商點睇】國泰君安：運價開始顯現下跌趨勢 中遠海控評級中性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你
【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你
【能源危機】「北溪一號」無限期停運　歐洲天然氣價格一度升35％
【能源危機】「北溪一號」無限期停運　歐洲天然氣價格一度升35％
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款