【A股點睇】光大：市場待基本面二次拐點 消費續跑贏製造板塊

光大證券發表A股的策略報告指，市場近期已經出現調整，但經濟與盈利的弱勢仍然對市場帶來一定的壓力。在較弱的經濟修復前景之下，市場選擇了結構的景氣，但是中期業績一定程度上證明了前期市場預期高景氣的方向同樣面臨壓力。該行考慮到第三季經濟的壓力，這樣的調整可能會持續到第三季業績之後。在這樣的情況下，市場仍將震蕩蓄勢。

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對於之後的市場，基本面的二次拐點將至關重要，經濟何時可以修復到疫情前甚至更高的水平，將是決定市場甚麼時候能夠重拾漲勢的關鍵。從目前的情況來看，該行認為11月可能會是市場的中期拐點。在今年下半年經濟修復相對更慢，盈利下行壓力較大的背景下，預計相對景氣度的變化很可能對消費板塊與大價股更加有利。

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下半年消費相對景氣的回升將是核心看點。在經濟壓力更大的情況下，光大預計消費絕對景氣度近期難以迅速超過前期高點。常態化核酸大範圍推廣可能是消費景氣上行的基礎，居民的消費意願有望邊際回升，尤其是綫下消費板塊景氣的回暖。展望下半年，在經濟下行壓力之下，消費股的業績穩定性優勢將會繼續體現，相對景氣優勢將會進一步凸顯。

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撰文：林衛