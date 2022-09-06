【券商點睇】明年全球光伏需求預測或向上修訂  利潤向下游產業轉移

據國金證券報告，受供需關係影響，上半年光伏產業鏈價格高位上漲，致密料價格上漲23%、單晶硅片價格上漲19%、單晶電池片價格上漲11%、單晶組件價格上漲3%，產業鏈基本能夠向下傳導硅料漲幅，第三季仍然延續漲勢。該行考慮新產能建設及爬坡、生產事故、限電政策及疫情影響等因素，今年硅料供給釋放速度或慢於預期，在下游國內外需求旺盛的背景下，硅料供需緊張局面將延至下半年，料第三至第四季初，產業鏈價格將在高位持穩，第四季有望小幅下跌。

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由於下游需求超預期，上半年硅料作為瓶頸環節獲取產業鏈大部分盈利。 展望下半年，硅料新增供給釋放速度或因檢修、限電等因素慢於預期，而下游歐洲需求高增、全球分布式市場快速增長、國內大型地面電站陸續啟動，整個產業鏈維持超額利潤狀態的持續時間或將大大超出預期。

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國金又認為，2023年全球組件產出有望高於當前市場一致預期的400GW左右達到450至500GW區間，是板塊當前較明顯的預期差，後續市場對需求一致預期的上修，將邊際驅動三類投資機會。第一，驅動各企業銷量預測上調及板塊跨年估值切換；第二，行業資本開支及設備訂單超預期；第三，電池片及一體化組件盈利超預期。

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撰文：林衛