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【券商點睇】國泰君安：運價開始顯現下跌趨勢 中遠海控評級中性

股樓投資 10:49 2022/09/06

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國泰君安指出，中遠海控（01919）業績基本符合該行及市場預期。由於運價維持高位，公司上半年實現收入2,107.85億元（人民幣，下同），大幅上升51.4%。其中，來自集運業務收入按年上升51.8%，達2,071.71億元。雖然公司上半年貨運量按年下跌9.9%，但國際航線單箱收入大幅上升68.7%。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

在高運價下，中遠海控收入增長顯著高於成本增長，期內的毛利率按年上升8.4個百分點至46.5%，純利上升74.4%至647.12億元，對應每股淨利為4.04元。另公司宣派中期派息每股2.01元，派息比率為50%，並計劃於2022至2024年維持30%至50%的派息比率。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

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然而，國泰君安認為受壓於近期的需求增速下滑，運價開始顯現下跌趨勢。考慮到海外加息以及宅經濟熱度減弱下，需求預期下滑，預計運價將繼續高位回落。同時高新船訂單水平可能擾亂未來供需狀況。截至7月，訂單運力達696萬標準箱，佔總運力的26.7%，該行認為這可能對中期運價形成壓力。鑑於行業供需關系的轉向，該行維持「中性」評級和14.2港元的目標價，相當於2022至2024年市盈率1.9倍、3.5倍和6.2倍，以及市帳率分別為1.2倍、1.2倍和1倍。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文：林衛

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目標價 派息比率 市盈率 港股 中遠海控（01919）

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