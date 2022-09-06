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【新股IPO】福士爭取2022年完成保時捷公開上市　料為德國歷來最大IPO

股市 15:26 2022/09/06

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福士汽車據報擬向歐洲零售投資者公開發售保時捷股份，以加強顧客對品牌鍾愛度。

即使歐洲股市因能源危機惡化而處於動盪，福士汽車（Volkswagen，內地譯大眾汽車）宣布，有意月底或10月初啟動保時捷（Porsche）上市計劃，並爭取2022年內完成，但明言時間表取決於資本市場走向。估值達600億至850億歐元的保時捷，有望成為德國歷來最大型新股集資交易，也是歐洲本世紀以來最大型的IPO。

福士同時通過，向保時捷主要股東Piech家族出售25%加1股普通股保時捷，令家族成為「否定權少數股東（blocking minority）」，保持兩者利益綑綁一起。

保時捷上半年經營溢利增逾兩成　遠勝VW整體

外電引述消息指，如果投資者沒有表現出足夠投資意欲，福士汽車延長將現訂4星期的接收潛在買單時間，或者完全取消上市計劃。換言之，福士並不保證最終可完成保時捷上劃。

另有消息指， 福士汽車正討論是否向零售投資者發行5%或以下的保時捷股份，涉及市場包括德國、奧地利、瑞士、法國、西班牙及意大利，而卡塔爾已表達有意入股約4.99%股權。

福士汽車擬利用保時捷上市，籌集資金發展電動車業務。相對於集團上半年經營利潤按年跌8%，保時捷同期經營利潤照升22%。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：余倩敏

 

歐洲市場 保時捷 大眾

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