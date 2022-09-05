【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務

▲ 自明日（9月6日）起，在淘寶購買傢俬後，顧客只要揀選菜鳥官方集運，即可獲得免費甲醛檢測。（淘寶截圖）

淘寶香港站由即日起將會有99 Mega Sale，推出一連串優惠，更有全新開設的「香港地區傢俬頻道」、新增「除蟲除甲醛服務」等。

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由即日起至9月10日晚上11時59分，淘寶香港站都會推出一連串瘋狂優惠。當中除了跨店滿減，以及滿額香港跨境段包郵之外，部分商品更可享一件香港跨境段包郵及秒殺價。

另外，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，因應家居傢具一直為淘寶香港站上三大消費品類之一。為了應對本地消費者需求，淘寶天貓特別增設「香港地區傢俬頻道」。該頻道擁有完善分類功能，消費者可以輕鬆訂製全屋傢俬，或搜尋蝸居專用的摺疊式、多功能傢具。

今次平台更聯乘3三大本地合作商Hellotoby、Papabo及Deco2HK提供特別優惠，部分大型重量達101公斤以上的傢具，選擇菜鳥官方物流，更可享有運費大降價達76折優惠。

除此之外，自明日（9月6日）起，在淘寶購買傢俬後，顧客只要揀選菜鳥官方集運，即可獲得免費甲醛檢測，又或是額外加購全新除蟲除甲醛服務。服務均於菜鳥集運倉完成，之後傳可以手動合單送到港。

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責任編輯：葉泳珊