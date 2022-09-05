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【內房危機】富力擬以5.5億人幣代價悉售北京酒店　用於償還債務

股市 21:50 2022/09/05

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富力擬以5.5億人幣代價悉售北京酒店　用於償還債務

富力地產 （02777） 宣布，擬向北京英協置業投資有限公司出售持有、經營及管理北京酒店的廣州富京酒店管理有限公司的所有股權，代價為5.5億元（人民幣，下同）。富力預期，將就出售事項錄得虧損約653.7萬元，而出售所得款項淨額將用於償還債務。

富力指，出售事項使集團能夠實現對目標集團的投資價值，並有利於優化資源配置、專注核心業務發展、增加資金儲備及降低負債率。

交易完成後，富力將不再持有廣州富京酒店管理任何股 權，也不再為富力的附屬公司。

北京酒店總產權面積約4.3萬平方米，截至去年底止，除稅及非經常項目前虧損淨額為1819.8萬元，2020年為虧損1598.4萬元，而除稅及非經常項目後虧損淨額為1588.4萬元。

截至今年6月底止，廣州富京酒店管理錄綜合資產淨值約4.53億元，及未償還股東貸款約1.03億元。

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編輯：袁諾曦

港股 富力地產（02777）

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