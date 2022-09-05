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「溫懲心連心」中秋活動 囚友與家人綫上寫書法 超400人參與創SDG紀錄

理財智慧 21:20 2022/09/05

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覺行念慈基金會於上周六（3日）舉辦【中秋溫懲心連心（荃灣區）暨世界和平書法日】 ，由懲教署安排年輕在囚人士及其家人通過綫上，與會場超過400位同學及參與者一同進行書法創下SDG世界紀錄，並在燈籠上寫上祝福語，中秋節期間在中環街市設「花燈街」作展示，讓遊人拍照打卡留念。

 

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

近年，為加強青少年在囚人士對祖國歷史同文化的認識、對國民身份的認同，懲教署的羈管和更生兩大範疇都不斷推陳出新。這次書法活動加入親子互動的元素，更是中秋節前夕舉行，對青少年在囚人士和他們的家人來說，有雙重意義。是次活動的主禮嘉賓，包括懲教署署長黃國興先生、荃灣民政事務處助理專員李相謙先生、覺行念慈基金會聯合創辦人、新界總商會會長、金銀業貿易場慈善基金主席張德熙博士、東華三院馬清揚主席、保良局總理陳健文太平紳士、仁濟醫院董事局副主席孫蔡吐媚女士、博愛醫院董事局副主席陳首銘博士。

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張德熙表示，這是基金會與在囚人士及其家人用綫上方式一同參與，並且邀請到香港六大善團（東華三院、保良局、樂善堂、仁濟醫院、博愛醫院、圓玄學院）的學生一同參與的盛事。書法乃中國傳統國粹，既是藝術、更是文化，能夠讓書寫者洗滌心靈，基金透過舉辦【世界和平書法日】弘揚博大精深的中華文化之餘，讓社會各界人士能夠在共融氣氛下，不分宗教、不分種族，一齊創造可持續發展SDG世界紀錄，同心祝福香港及全世界，希望疫情盡快消退。
懲教署署長黃國興致辭時表示，榮幸參加由覺行念慈基金會主辦的【中秋溫懲心連心(荃灣區)暨世界和平書法日】，與大家一起見證嘉賓與懲教署囚犯齊心協力，用中國書法，創造世界紀錄的歷史時刻。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文: 鄭昊彤

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