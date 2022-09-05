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【港股點睇】內房板塊表現分化 中海外萬科逆市回升

股樓投資 21:13 2022/09/05

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內房板塊周一（5日）表現參差，個別股價向好，其中以中國金茂（00817）、中國海外（00688）、新城發展（01030）和萬科企業（02022）均能逆市上升，全日升幅介乎0.7%至6.5%不等。反之，下跌的內房股則有龍光集團 (03380) 及時代中國控股 (01233) 分別跌16.3%及7.1%。
 

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

事實上，經歷漫長跌浪，不少內房股已屆非常超賣的水平，只要稍有正面消息，隨即吸引資金入市博反彈，例如中國恒大（03333）高層稱力爭年底前公布債務重組方案，緩和了市場的緊張氣氛。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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同時，中國人民銀行副行長劉國強也開聲支持房地產。他表示，需保障房地產合理融資需求，合理支持剛性和改善性住房需求，以及依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持，促進平台經濟健康持續發展。

 

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文: 鄭昊彤

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萬科企業（02202） 中國海外發展（00688） 中國恒大（03333） 新城發展（01030） 中國金茂（00817） 港股

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