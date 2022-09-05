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【著數優惠】「7仔預購」機動戰士型格用品集結 128元就買到高達及紅彗星口罩 同場加映：微笑柴犬及Pokemon床品系列

理財智慧 21:13 2022/09/05

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「7仔預購」今期為大家準備了一系列《機動戰士高達》口罩及家品。《機動戰士高達》作為風靡世界的動畫，今次7仔預購為香港及澳門粉絲帶來《機動戰士高達》成人口罩兩款，及《機動戰士高達》防UV雙面自動長傘、折疊式收納箱、收納掛袋等等，滿足一班《機動戰士高達》迷，由個人到家居都可以輕鬆打造型格風。

另外，「7仔預購」也為大家搜羅了微笑柴犬餐桌用品系列，可愛笑容的柴犬化身實用餐具，有陶瓷砂鍋、拉麵湯碗套裝、陶瓷杯碗套裝等，點綴平凡生活，為家居注入生氣。「7仔預購」更為Pokemon迷帶來CASABLANCA Pokémon卡通活性印花純棉床具系列，舒適透氣的床品，讓你一夜好眠，每天元氣滿滿。預購日期由2022年9月07日早上7時起至9月20日。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

預購產品詳情：

 

1. 機動戰士高達成人口罩 - 高達

預購價：128元

超熱賣高達款口罩Gundam迷必買，藍白黃配色清新易襯，輕鬆配搭任何造型。成人尺寸17.5cm x 9.5cm，一盒兩款，每款15片。使用SPP 俗稱牛油紙底布，順滑不起毛，ASTM F2100-19 LEVEL 3，顏料無毒測試，不含偶氮甲醛及其他有害物質。高透氣度，柔軟高彈性耳帶，長時間佩戴舒適。

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2. 機動戰士高達成人口罩 - 紅彗星

預購價：128元

另一款超熱賣的就是紅彗星款口罩，紅彗星馬沙一向人氣高企，高款黑紅為主調的四摺平面口罩，低調又型格。成人尺寸17.5cm x 9.5cm，一盒兩款，每款15片。使用SPP俗稱牛油紙底布，順滑不起毛，ASTM F2100-19 LEVEL 3，顏料無毒測試，不含偶氮甲醛及其他有害物質。高透氣度，柔軟高彈性耳帶，長時間佩戴舒適。

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3. 機動戰士高達防UV雙面自動長傘 - 地球聯邦軍/自護公國

預購價：249元

超熱賣地雙面長傘有球聯邦軍及自護公國兩款，是首款面世的高達雙面長傘，附上專用有孭帶傘袋 ，方便攜帶或配搭不同的造型。印刷精美，採用金屬徽號鈕扣，傘內印有不同經典場景。防風防UV，晴雨天都可以使用，實用度高。

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4. 機動戰士高達多功能收納掛袋 - 自護公國

預購價：288元

超熱賣自護公國椅背收納掛袋，印有自護公國繡花徽號。實用耐用的收納設計，簡易安裝，可保護原車座椅，防踢踏防刮傷，緊密貼合 椅背袋不亂晃。適合多場合使用，車用，家中都可輕鬆收納。

5. 機動戰士高達多用途折疊式收納箱 - 自護公國

預購價：488元

自護公國折疊式汽車車尾箱收納箱，印有自護公國繡花徽號。實用耐用的收納設計是Gundam迷家庭必備的收納工具。從汽車工具、應急和清潔用品、嬰兒必需品、玩具、零食、飲料、肉類到野餐都可以輕鬆收納。適合多場合使用，車用，家中或戶外當收納箱使用均可。內有活動間隔，靈活分類，可摺疊，配有肩帶。箱蓋有夜光反光條，方便戶外應急，實用度高。

6. 機動戰士高達摺疊式儲物箱

預購價：369元

高達可摺儲物箱的容量夠大，可放入動畫的周邊商品，或日常使用都很實用。 多功能設計左右可打開，方便不同場合便用。配上木蓋除可加強高達風格外，更可增加實用性，可作戶外小枱使用。（開合後尺寸：500x350x300mm、摺合後尺寸：500x350x120mm）

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7. 微笑柴犬摺疊式購物車

預購價：299元

夏天外出購物，不想一袋二袋，一架輕便大容量的購物車必不能少。微笑柴犬摺疊式購物車，容量有55升，淨重:3.3公斤，可負重約30公斤，4輪萬向孖轆。車身用上可清洗及使用PP不易碎物料，堅固耐用。

8. 微笑柴犬陶瓷砂鍋（1.3公升）

預購價：279元

淺藍色陶瓷砂鍋印有可愛的微笑柴犬，輕鬆點綴廚房及餐枱，令人會心微笑。1.3公升砂鍋適合2-3人使用，砂鍋保溫力強，燉蒸炆煮都合適。

9. 微笑柴犬拉麵湯碗套裝

預購價：139元

拉麵湯碗套裝包括微笑柴犬6寸湯碗連竹制蓋   加5.5寸匙套裝，方便一個人獨樂樂享受美食。

10. 微笑柴犬陶瓷杯碗套裝

預購價：109元

微笑柴犬三件套套裝包括4.75寸陶瓷碗， 320毫升陶瓷杯及5.5寸湯匙，一套三件，打卡拍照一流。

11. 微笑柴犬毛絨暖手抱枕（灰色/杏色）

預購價：159元

微笑柴犬毛絨暖手抱枕一共有兩款，可選擇灰色或杏色，抱枕設計柔軟舒適，更可以當靠枕，天冷時可伸手入內保暖，非常實用。

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12. CASABLANCA Pokemon卡通活性印花純棉系列（笠連枕袋 -黃色）

預購價：單人169元/4呎半雙人199元

採用100%天然純棉，不對肌膚有任何刺激或副作用，棉質且吸濕透氣力強，可吸收環境中的水分而令質感更柔軟，感覺自然份外舒適。有單人及4呎半雙人兩種尺寸，適合不同房間需要。（產品尺寸：單人：36"x75"+19"x29" ／4呎半雙人：54"x75"+19"x29"）

13. CASABLANCA Pokémon卡通活性印花純棉系列（單人床笠連枕袋 - 深灰色/淺灰色）

預購價：169元

採用100%天然純棉，不對肌膚有任何刺激或副作用，棉質且吸濕透氣力強，可吸收環境中的水分而令質感更柔軟，感覺自然份外舒適。有深灰色及淺灰色選擇，適合配襯不同風格的家居布置。

14. CASABLANCA Pokemon 輕柔冷氣被

預購價：169元

精選纖細柔軟的羽絲，能鎖住空氣調溫同時阻隔冷空氣，於空調的室內依然保溫防寒。其捲曲的纖維且擁有蓬鬆透氣的特性，給你輕柔舒適的睡眠感受。

15. CASABLANCA Pokemon 舒適枕（1個）

預購價：99元

此舒適枕提供了可直接水洗的方便，洗淨後可以快速晾乾再次使用，輕鬆地定期維持睡眠環境的整潔。舒適面料、輕巧耐用且柔軟蓬鬆的觸感，可人寵共用，加上耐髒可直接水洗，適合寵物睡眠使用，與心愛毛孩共同享受與使用家中床品。

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責任編輯：嚴浩文

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