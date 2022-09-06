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【HKTVmall母企】香港科技探索彈近2%　HKTVmall 8月訂單總交易額按月升逾14%至7.2億　為歷史第二高

股市 09:29 2022/09/06

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HKTVmall 8月訂單總交易額按月升逾14%至7.2億　為歷史第二高

港府第二階段消費券於8月起發放，HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 指，HKTVmall於8月取得歷史第二高的業務表現。8月訂單總商品交易額為7.2億元，按月升14.3%，按年亦升13.9%。

香港科技探索彈近1.8%，報6.1元

期內，平均每日訂單總商品交易額按年及按月升14.2%至每日2330萬元。8月平均每日訂單數量按月增長8.6%，按年亦升20.6%，達每日51,500張訂單。而平均訂單值雖然按年跌5.6%，但按月仍升4.9%，8月平均訂單值錄得451元。

香港科技探索指，8月業務表現進一步鞏固實現全年 80億元訂單總商品交易額目標的信心。

相關文章：

【HKTVmall母企】香港科技探索走高17%　上半年多賺33%至1.28億　未來18個月力拓第三方物流及獨立網店方案　下調全年GMV目標

【香港科技探索】香港科技探索低位反彈7%　HKTVmall 7月訂單總交易額6.31億、按年增速放緩至12%

【長和旗下】豐澤區文慧：上半年網上營業額增長超過80%　O+O客人的人均銷售額高3倍

編輯：袁諾曦

港股 香港科技探索（01137）

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