【貝殼控股】貝殼控股展望中國樓市 二手房市場已築底

貝殼控股 (02423) 今日舉行媒體溝通會，貝殼高級副總裁李文杰在會中提及對房地產市場展望，認為二手房市場已築底，會率先於第三季至明年第一季回溫。他在會中亦介紹房產交易外的租房及整裝的兩翼事務，其中整裝業務在四月底收購聖都整裝後持續擴充，他亦表示融合後帶來協同效應。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

對於內房地產市場展望，李文杰表示現時一手市場仍屬低迷主要受行業去槓桿的影響，而二手房則接近築底可望於明年一季回彈。面對現時內房出現延期交付、深圳疫情封控等問題，他則認為房地產始終屬剛需，購買力只會延後而非消失，但回彈亦多只反應在核心都會區。同時在中央重視交房問題下，他相信相關的政策會陸續出台，預計在三至四季度回復信心。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於中美角力問題，李文杰強調貝殼會遵守中美兩地法規，亦會保障股東利益及維持貝殼控股在紐交所地位。貝殼控股今年第二季業績整季表現淨收入138億元，超過市場預期及業績指引上限30%。貝殼的二手房交易GTV則收得共人民幣3935億元，同比下跌40%，優於市場水平；新房業務貢獻利潤率則達24%，創兩年新高。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文: 鄭昊彤