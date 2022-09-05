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【能源危機】「北溪一號」無限期停運　歐洲天然氣價格一度升35％

環球政經 20:03 2022/09/05

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由於俄羅斯表示其輸往歐洲的主要天然氣供應管道「北溪一號」（Nord Stream 1）將無限期停運，歐洲天然氣價格周一（5日）一度急升逾35％，再次引發市場對歐洲今年冬天能源短缺的憂慮。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上周五（2日）表示，「北溪一號」因設備故障，在原訂的三天的停工檢修後，將繼續關閉，直至完成維修。刺激天然氣價格周一一度飆升35％，現升幅收窄至26%，報每兆瓦時（MWh）271歐元。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

為防止能源配給出現問題，幾個國家已啟動緊急計劃，瑞典和芬蘭政府向公用事業部門提供了數十億美元的擔保。據《路透社》報道，歐盟國家的能源部長定於周五（9日）召開會議，討論控制能源價格飆升的方案，包括定立天然氣價格上限，為面臨極高追加保證金要求的市場參與者提供全歐洲範圍的緊急信貸額度支持等。

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責任編輯：黃苑筠

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