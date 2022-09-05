【美股焦點】標普道瓊斯指數宣佈 AMD將取代杜邦入標指100成分股

標普道瓊斯指數於上周五（2日)公布，晶片商超威半導體公司Advanced Micro Devices（美：AMD）將於9月19日起取化美國化工龍頭杜邦（美：DD）成為標普100指數成份股。



另外，標普500指數方面，房地產CoStar Group（美：CSGP）和Invitation Homes（美：INVH），將取代服飾公司PVH Corp（美：PVH）及遊戲運營商PENN Entertainment（美：PENN），而PVH Corp及PENN Entertainment將會轉至標普中型股400指數。

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責任編輯：何珊如