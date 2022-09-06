【ET開市直擊】人行出手人民幣現曙光　能源危機為煤炭股點火？ （附Time Code）

人行出手救人民幣，下調外滙存款準備金率2個百分點，離岸人民幣拉升200基點，一度重上6.94水平，恒指夜期轉升靠穩，大市、人民幣現曙光？人行會否繼續出招？兗礦能源 （01171） 、中煤 （01898） 、中國神華 （01088） 上日逆市抽高，北溪一號無限期關閉，券商齊看好煤價，歐洲能源危機造就煤炭股良機？煤炭股上升空間有多少？華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你分析人民幣、大市及板塊走勢。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：56 - 外圍市況速覽+港股ADR表現

01：40 - 亞太股市早段市況速報

02：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路

04：10 - 恒指區間分析 關鍵睇18800點

05：34 - 人行出手救人幣解讀

08：00 - 今個月可憧全面降準 料利好港股氣氛

08：45 - 料市場焦點轉向金融股 內銀股、內險股更受惠

10：09 - 「北溪一號」事件解讀 俄羅斯趁機反擊

12：00 - 歐洲能源危機利好內地能源價格 煤炭股睇高一綫

12：22 - 中國神華 （01088） 估值低最吸引 中煤能源 （01898） 基數低

12：55 - 兗礦能源 （01171） 策略目標價

17：15 - 騰訊 （00700） 股價靠穩機會大

18：03 - 騰訊 （00700） 限打機對業績影響不大 留意雲業務

19：10 - ET個股推介：新秀麗 （01910）

23：29 - 觀眾問股：港交所 （00388） 幾錢可入？中綫上望多少？

27：38 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩價位可以入手？

30：30 - 觀眾問股：中煤能源 （01898） 、中國神華 （01088） 幾錢可入手？

32：56 - 觀眾問股：中移動 （00941） 未來走勢？

34：43 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 、港鐵 （00066） 、港燈 （02638） 仍水平需要減持？

39：02 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 咩價位可以入手？

41：37 - 觀眾問股：南方A50 （02822） 可否分階段買入？

43：25 - 觀眾問股：友邦 （01299） 83元有貨策略如何？

44：20 - 港股開市初段市況速報

44：37 - 消息股：米蘭站 （01150） 、香港科技探索 （01137） 、豐盛生活服務 （00331）

46：19 - 財經日誌提提你



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責任編輯：何美澄