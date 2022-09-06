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【ET開市直擊】人行出手人民幣現曙光　能源危機為煤炭股點火？ （附Time Code）

股市 11:46 2022/09/06

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人行出手救人民幣，下調外滙存款準備金率2個百分點，離岸人民幣拉升200基點，一度重上6.94水平，恒指夜期轉升靠穩，大市、人民幣現曙光？人行會否繼續出招？兗礦能源 （01171） 、中煤 （01898） 、中國神華 （01088） 上日逆市抽高，北溪一號無限期關閉，券商齊看好煤價，歐洲能源危機造就煤炭股良機？煤炭股上升空間有多少？華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你分析人民幣、大市及板塊走勢。

Time code


00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：56 - 外圍市況速覽+港股ADR表現
01：40 - 亞太股市早段市況速報
02：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路
04：10 - 恒指區間分析    關鍵睇18800點
05：34 - 人行出手救人幣解讀
08：00 - 今個月可憧全面降準     料利好港股氣氛
08：45 - 料市場焦點轉向金融股     內銀股、內險股更受惠 
10：09 - 「北溪一號」事件解讀     俄羅斯趁機反擊
12：00 - 歐洲能源危機利好內地能源價格     煤炭股睇高一綫
12：22 - 中國神華 （01088） 估值低最吸引     中煤能源 （01898） 基數低
12：55 - 兗礦能源 （01171） 策略目標價
17：15 - 騰訊 （00700） 股價靠穩機會大
18：03 - 騰訊 （00700） 限打機對業績影響不大    留意雲業務
19：10 - ET個股推介：新秀麗 （01910）
23：29 - 觀眾問股：港交所 （00388） 幾錢可入？中綫上望多少？
27：38 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩價位可以入手？
30：30 - 觀眾問股：中煤能源 （01898） 、中國神華 （01088） 幾錢可入手？
32：56 - 觀眾問股：中移動 （00941） 未來走勢？
34：43 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 、港鐵 （00066） 、港燈 （02638） 仍水平需要減持？
39：02 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 咩價位可以入手？
41：37 - 觀眾問股：南方A50 （02822） 可否分階段買入？
43：25 - 觀眾問股：友邦 （01299） 83元有貨策略如何？
44：20 - 港股開市初段市況速報
44：37 - 消息股：米蘭站 （01150） 、香港科技探索 （01137） 、豐盛生活服務 （00331）
46：19 - 財經日誌提提你
 

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責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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