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【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　

環球政經 19:22 2022/09/05

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早前俄羅斯宣布無限期暫停「北溪一號」天然氣供應，加劇了歐洲的能源危機。歐元兌美元周一（5日）再刷20年新低，一度低見0.9878，跌穿0.99水平。歐元兌港元亦跌穿7.8，報7.795。英鎊兌港元一度跌穿「9算」，低見8.9822，創近2年新低。

在俄羅斯國有能源巨頭天然氣工業公司（Gazprom）上周以需要額外維修為由，宣布將無限期停止通過「北溪一號」管道輸送天然氣到歐洲之後，歐元大幅下跌，而歐洲天然氣價格飆升。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

隨著能源危機飆升，歐洲歐市周一大幅下挫，泛歐指數Stoxx 600跌1.29%或5.32點，現報410.65點。跌幅最大為德國DAX指數，跌2.55%或333.36點，現報12716.91點，當地高度仰賴能源進口。

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責任編輯：黃苑筠

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