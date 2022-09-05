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【ESG】ESR 取得40億元可持續發展表現掛鉤貸款　過去一年內第五筆SLL

股市 19:14 2022/09/05

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【ESG】ESR 取得40億元可持續發展表現掛鉤貸款　過去一年內第五筆SLL

物流資產投資公司ESR （01821） 宣布，完成40億元可持續發展掛鉤貸款（SLL），年期為5年，ESR有權擴大今輪SLL規模至70億元，利率為Hibor加1.8%，當ESR完成特定可持續發展目標時，將有權獲得利息減免。

連同上述貸款，ESR在過去12個月內完成第五個 SLL，加強集團在可持續融資和運營方面的地位，目前為止，ESR已完成總計約30億美元（約234億港元）的SLL。

為支持ESR 進一步加強其環境、社會和管治（ESG）承諾，香港上海匯豐銀行新加坡分行、瑞穗銀行及三菱日聯銀行擔任ESR的可持續發展顧問、授權牽頭安排人和賬簿管理人。

ESR 主席 Jeffrey Perlman 表示，ESR 致力於將可持續發展融入業務，希望實現公司2025 ESG路線圖，包括可持續融資、綠色建築認證、增加可再生能源發電、促進多樣性和包容性以及更廣泛的社區參與。Perlman 稱，集團會繼續加速ESG實踐，以實現正面的社會和環境影響，同時為持分者創造可持續價值。

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記者：李哲毅

港股 可持續發展 ESG ESR（01821）

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