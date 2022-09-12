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【汽車股】東風上月汽車銷量增14%、長汽上月新能源車銷量轉跌　一文看清中資傳統車廠8月銷售表現

股市 17:31 2022/09/12

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【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現（不斷更新）

內地車廠陸續公布8月銷售成績表，除了新能源汽車「新勢力」交付量持續大增，傳統車廠新能源汽車銷售亦見發力。

東風汽車 （00489） 公布，8月銷量按年增14%至209,578輛；新能源汽車銷量佔36,754輛，按年增長1.65倍；今年首8個月，東風汽車銷量按年少6.6%至1,682,166輛，新能源汽車銷量按年增長1.68倍至196,363輛。

車廠 8月汽車銷量（按年變幅） 8月新能源汽車銷量（按年變幅）
廣汽 （02238） 217,838輛（+78%） 30,443輛（+138%）
東風 （00489） 209,578輛（+14%） 36,754輛（+165%）
比亞迪 （01211） 174,915輛（+155%）     174,915輛（+155%）    
吉利 （00175） 122,635輛（+39%） 42,039輛（+471%）
長汽 （02333） 88,226輛（＋19%） 11,964輛（-1.6%）

長汽8月銷量跌10%　新能源車增20%

長城汽車 （02333） 周四收市後公布，8月賣出更88,226輛汽車，按年增長19%，當中新能源車佔11,964輛，單月銷量按年跌1.6%。

今年首8個月，長汽累售79.87萬輛汽車，按年跌9.6%，新能源汽車佔8.65萬輛，銷量按年增20%。

吉利汽車完成全年銷量目標一半　新能源車銷量增近5倍

吉利汽車 （00175） 公布，8月銷量按年增39%至122,635輛，按月則持平。吉利汽車8月新能源汽車銷量佔42,039輛，按年增長4.7倍，按月就增長15%。

新能源汽車當中，吉利上月純電動銷量按年升4.3倍至28,030輛，插電式混升3.61倍至9,470輛，油電混動就賣出4,539輛。

若以品牌劃分，吉利品牌銷量錄得95,992輛，按年升17%，領克銷量升150%至15,098輛，極氪及睿藍銷量為7,166輛及4,379輛。

總結今年首8個月，吉利汽車銷量按年增5%至859,110輛，相當於全年銷售目標165萬輛的52%，新能源汽車銷量佔197,436輛或23%。

廣汽8月銷量大增78%　新能源車增長逾倍

廣汽 （02238） 公布，8月銷量按年增78%至21.78萬輛，當中新能源汽車佔30,433輛、按年增長1.38倍。截至今年8月，廣汽年內汽車銷量達158.79萬輛，按年增長19%；新能源汽車銷量佔17.08萬輛，按年增長1.24倍。

8月電動車「新勢力」交付排名大洗牌，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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編輯：麥德銘

港股 比亞迪股份（01211） 廣汽集團（02238） 汽車股 電動車 新能源汽車銷量

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