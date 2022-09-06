【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現　吉利銷量按年升39%（不斷更新）

▲ 【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現（不斷更新）

內地車廠陸續公布8月銷售成績表，除了新能源汽車「新勢力」交付量持續大增，傳統車廠新能源汽車銷售佔比也明顯增加。吉利 （00175） 8月銷量約12.3萬部，按年升約39%，其中，純電動的銷量升429%至28,030部，插電式混升361%至9,470部，油電混動錄4,539部。

月內，吉利品牌銷量錄得95,992部，按年升17%，領克銷量升150%至15,098部，極氪及睿藍銷量為7,166及4,379部。

今年首8月吉利總銷量升約5%至859,110部，吉利品牌佔693,460部，領克銷量則跌19%至107,363部。

廣汽 （02238） 公布，8月銷量按年增78%至21.78萬輛，當中新能源汽車佔30,433輛、按年增長1.38倍。

截至今年8月，廣汽年內汽車銷量達158.79萬輛，按年增長19%；新能源汽車銷量佔17.08萬輛，按年增長1.24倍。

車廠 8月汽車銷量 8月新能源汽車銷量 廣汽 （02238） 217,838輛（+78%） 30,443輛（+138%） 比亞迪 （01211） 174,915輛（+155%） 174,915輛（+155%） 吉利 （00175） 122,635部（+39%） 859,110部（+5%）

相關文章：

【電動車】理想ONE突傳即將停產 理想客服：理想L8是理想ONE的替代品

編輯：麥德銘