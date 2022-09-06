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【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現　吉利銷量增39%、完成全年目標一半（不斷更新）

股市 18:37 2022/09/06

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【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現（不斷更新）

內地車廠陸續公布8月銷售成績表，除了新能源汽車「新勢力」交付量持續大增，傳統車廠新能源汽車銷售亦見發力。吉利汽車 （00175） 最新公布，8月銷量按年增39%至122,635輛，按月則持平。吉利汽車8月新能源汽車銷量佔42,039輛，按年增長4.7倍，按月就增長15%。

新能源汽車當中，吉利上月純電動銷量按年升4.3倍至28,030輛，插電式混升3.61倍至9,470輛，油電混動就賣出4,539輛。

若以品牌劃分，吉利品牌銷量錄得95,992輛，按年升17%，領克銷量升150%至15,098輛，極氪及睿藍銷量為7,166輛及4,379輛。

總結今年首8個月，吉利汽車銷量按年增5%至859,110輛，相當於全年銷售目標165萬輛的52%，新能源汽車銷量佔197,436輛或23%。

廣汽8月銷量大增78%　新能源車增長逾倍

廣汽 （02238） 公布，8月銷量按年增78%至21.78萬輛，當中新能源汽車佔30,433輛、按年增長1.38倍。截至今年8月，廣汽年內汽車銷量達158.79萬輛，按年增長19%；新能源汽車銷量佔17.08萬輛，按年增長1.24倍。

車廠 8月汽車銷量 8月新能源汽車銷量
廣汽 （02238） 217,838輛（+78%） 30,443輛（+138%）
比亞迪 （01211） 174,915輛（+155%）     174,915輛（+155%）    
吉利 （00175） 122,635輛（+39%） 42,039輛（+471%）

8月電動車「新勢力」交付排名大洗牌，可見【下一頁】

相關文章：

【電動車】理想ONE突傳即將停產　理想客服：理想L8是理想ONE的替代品

編輯：麥德銘

港股 比亞迪股份（01211） 廣汽集團（02238） 汽車股 電動車 新能源汽車銷量

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