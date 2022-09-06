英國素食組織闖奶製品工廠抗議 或致牛奶短缺

英國有素食組織發起行動，動員示威者周一（5日）分別前往牛奶生產商Müller及Arla Foods廠房示威及靜坐。組織希望阻礙企業生產及分銷牛奶，Arla Foods發言人警告，行動最嚴重或導致英國牛奶供應短缺。

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素食組織Animal Rebellion發起為期兩周行動，要求牛奶廠商立即過渡至生產以植物為基礎的食品。有示威者周日（4日）在多間超市售賣乳製品的位置手持傳單，靜坐抗議及阻止消費者購買產品。

示威者周一清晨5點分別前往Müller位於Droitwich、Severnside和Bridgwater的廠房，以及Arla Foods在的全英最大乳製品生產及分發中心抗議。示威者在馬路張貼橫額、阻止員工工作及爬進廠房及貨車上，試圖阻礙牛奶生產。

由於Arla Foods廠房佔英國一成乳製品供應，企業發言人Joanne Taylor表示，若行動持續兩周，將影響工廠運作，絕對會造成當地牛奶供應短缺。

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Animal Rebellion聲稱已暫時4間廠房生產；Arla表示首要任務是確保在場員工安全，強調現時生產運作正常。

Müller UK & Ireland發言人表示，對於成為少數活動人士的目標感到失望，強調他們不代表所有英國成年人，企業將確保供應維持正常。Müller譴責組織做法，指在生活成本危機期間，採取行動影響弱勢家庭是錯誤。

責任編輯：郭麗明