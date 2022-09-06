  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國素食組織闖奶製品工廠抗議 或致牛奶短缺

環球社會熱點 08:35 2022/09/06

分享：

分享：

英國有素食組織發起行動，動員示威者周一（5日）分別前往牛奶生產商Müller及Arla Foods廠房示威及靜坐。組織希望阻礙企業生產及分銷牛奶，Arla Foods發言人警告，行動最嚴重或導致英國牛奶供應短缺。

英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升 【下一頁】

素食組織Animal Rebellion發起為期兩周行動，要求牛奶廠商立即過渡至生產以植物為基礎的食品。有示威者周日（4日）在多間超市售賣乳製品的位置手持傳單，靜坐抗議及阻止消費者購買產品。

示威者周一清晨5點分別前往Müller位於Droitwich、Severnside和Bridgwater的廠房，以及Arla Foods在的全英最大乳製品生產及分發中心抗議。示威者在馬路張貼橫額、阻止員工工作及爬進廠房及貨車上，試圖阻礙牛奶生產。

由於Arla Foods廠房佔英國一成乳製品供應，企業發言人Joanne Taylor表示，若行動持續兩周，將影響工廠運作，絕對會造成當地牛奶供應短缺。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英國1200年歷史酒吧恐結業 捱過世界大戰難敵通脹 【下一頁】

Animal Rebellion聲稱已暫時4間廠房生產；Arla表示首要任務是確保在場員工安全，強調現時生產運作正常。

Müller UK & Ireland發言人表示，對於成為少數活動人士的目標感到失望，強調他們不代表所有英國成年人，企業將確保供應維持正常。Müller譴責組織做法，指在生活成本危機期間，採取行動影響弱勢家庭是錯誤。

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
2022/09/05
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
Kim Kardashian母望女成鳳 傳想馬斯克做新一任女婿
今日
Kim Kardashian母望女成鳳 傳想馬斯克做新一任女婿
荷蘭科學家研發APP 聲稱靠聲音準確檢測新冠患者
今日
荷蘭科學家研發APP 聲稱靠聲音準確檢測新冠患者
英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升
2022/09/05
英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升
英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？
2022/09/05
英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？

你可能感興趣

【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
19:53 2022/09/05
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
Kim Kardashian母望女成鳳 傳想馬斯克做新一任女婿
今日 08:05
Kim Kardashian母望女成鳳 傳想馬斯克做新一任女婿
荷蘭科學家研發APP 聲稱靠聲音準確檢測新冠患者
今日 09:05
荷蘭科學家研發APP 聲稱靠聲音準確檢測新冠患者
網絡熱話 請願示威 產品 超市 素食 英國 通脹

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間09:00）

下一篇文章

Kim Kardashian母望女成鳳 傳想馬斯克做新一任女婿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？
新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
加拿大持刀連環襲擊案10死15傷 警通緝兩男疑犯
加拿大持刀連環襲擊案10死15傷 警通緝兩男疑犯
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間09:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款