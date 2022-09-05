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【iPhone 14】彭博預告iPhone 14 Pro電量增加　移除屏幕瀏海

科技 19:25 2022/09/05

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蘋果（Apple）新一代iPhone 14將於本周四（8日）凌晨一時正舉辦的蘋果秋季發布會上登場！據《彭博》記者Mark Gurman的最新預告，蘋果今年共會推出四機款：基本款雙鏡頭iPhone 14、iPhone 14 Plus（另有說法為iPhone 14 Max），以及高階定位的三鏡頭iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max。

Mark Gurman預計，蘋果今年並沒有iPhone 14 mini取代iPhone 13 mini。蘋果反而計劃專注於大屏幕產品，將推出6.1 吋iPhone 14，6.7吋iPhone 14 Plus，6.1 吋 iPhone 14 Pro，以及6.7吋iPhone 14 Pro Max。

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而蘋果是次將聚焦以高階定位的Pro系列，由外觀設計至整體規格均有升級，例如是自iPhone X搭載瀏海屏幕以來，變動最大的一次。以下整合了針對iPhone 14及iPhone 14 Pro系列的四大預測：

  • 鏡頭規格

iPhone 14 Pro及Pro Max機背將有更大的鏡頭區域，用於4,800萬像素廣角系統，以及改進了的遠攝、超廣角傳感器，另預期改善影片錄製及低光攝影效果。是蘋果多年來首次將手機從1,200萬像素鏡頭升級

  • 電池升級

iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max將配備更大容量電池，手機整體看起來大一些，惟Mark Gurman未有透露詳細電池容量

  • Pro系列告別瀏海屏幕

蘋果自iPhone X開始一直採用瀏海屏幕以容納Face ID模組，今年的iPhone 14 Pro系機款終於採用開孔屏幕，令整體屏幕佔比再提高。

  • 隨顯屏幕

預計iPhone 14 Pro機款與Apple Watch Series 5及更新機款相同，將配備隨顯屏幕，展示用戶透過iOS 16系統自定義的桌布、時間、日期和小工具等訊息，而是次電量升級也與支援隨顯屏幕有關

責任編輯：張寶燕

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