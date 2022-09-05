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【智能手機】智能手機市場競爭激烈 三星研捲曲屏及伸縮屏機

環球政經 19:13 2022/09/05

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Apple秋季發佈會將於本周四（8日）凌晨一時舉行，發佈會主題為「Far out」。據《路透社》報導，分析師料當日將會發布Iphone14系列，且料將會為蘋果第四季財務報表增加額外二周的Iphone銷售量。

而三星電子MX事業部戰略產品開發組組長、副社長崔元俊於德國柏林國際消費電子展（IFA）對外表示，三星正在研究新型智能手機，包括捲曲屏及伸縮屏手機。

崔元俊亦指出，新款智能手機不應止步於帶給人們新鮮感，應該給消費者全新的體驗，我們正在研究新型手機能帶給用戶何種體驗。上月新推摺疊智能手機Galaxy Z Fold4和Flip4的反響良好，但市場存在一些利空因素，下半年銷售情況還有待觀察，三星今年將繼續致力推廣摺疊機。

據日本蘋果情報網站iPhone Mania 於6月引述分析公司Counterpoint的報告指出，2022年第一季（1-3月）於高階智慧手機市場的市佔率達六成，三星位居第二佔率一成六。

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責任編輯：何珊如

 

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