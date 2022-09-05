【MPF】積金評級：8月強積金人均蝕5000元　年初起計人均蝕逾3.8萬元

▲ 積金評級：8月強積金人均蝕5000元 年初起計人均蝕逾3.8萬元

積金評級公佈8月份強積金表現，8月份每名強積金成員平均虧損約5,000港元，年初以來平均虧損逾3.8萬港元，亦是今年錄得的第7個月度投資虧損。

8月份強積金下跌2.16%，單月投資虧損估算約為230億港元，相等於459萬名強積金成員每人平均虧損約5,000港元。今年年初以來，強積金累計虧損估算約為1,768 億港元，相等於每名強積金成員平均累計虧損約38,500港元。

計入強積金供款，8月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為22.74萬港元，較上月減少約4,100港元。強積金總資產在8月底預計約為1.043萬億港元，較上月下跌約190億港元。

8月最佳3隻成份基金回報介乎0.15%至0.16%

積金評級主席叢川普表示，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上的最新講話，正正代表金融市場面臨的主要風險依然存在，並凸顯分散投資及持續專注於長線投資目標的重要性。

他解釋，在鮑威爾的Jackson Hole央行年會發言後，聯儲局已向全球金融市場發出訊息，將採取積極行動來打擊通脹，意味息口將會上升以及全球經濟增長放緩的可能性。

8月份表現最佳的基金類別是貨幣市場基金（強積金保守基金），但回報僅0%。表現次佳和第三佳的是股票基金（亞洲）和混合資產基金（其他），回報分別是負0.24%及負0.71%。

8月表現最佳的3隻強積金成份基金，分別是滙豐強積金智選計劃——智優逸亞太股票追蹤指數基金、恒生強積金智選計劃——智優逸亞太股票追蹤指數基金，BCT積金之選——BCT亞洲收益退休基金。8月份回報介乎0.15%至0.16%。

積金局回應指，計劃成員應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

相關文章：

【MPF】駿隆：8月強積金人均蝕3704元 港股基金年初起計挫近兩成

【MPF】積金評級：8月強積金人均虧損約4500元 年初起計人均蝕3.8萬元

記者：余倩敏