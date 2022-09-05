  • 31°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金評級：8月強積金人均蝕5000元　年初起計人均蝕逾3.8萬元

Hot Talk 19:52 2022/09/05

分享：

分享：

積金評級：8月強積金人均蝕5000元　年初起計人均蝕逾3.8萬元

積金評級公佈8月份強積金表現，8月份每名強積金成員平均虧損約5,000港元，年初以來平均虧損逾3.8萬港元，亦是今年錄得的第7個月度投資虧損。

8月份強積金下跌2.16%，單月投資虧損估算約為230億港元，相等於459萬名強積金成員每人平均虧損約5,000港元。今年年初以來，強積金累計虧損估算約為1,768 億港元，相等於每名強積金成員平均累計虧損約38,500港元。

計入強積金供款，8月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為22.74萬港元，較上月減少約4,100港元。強積金總資產在8月底預計約為1.043萬億港元，較上月下跌約190億港元。

8月最佳3隻成份基金回報介乎0.15%至0.16%

積金評級主席叢川普表示，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上的最新講話，正正代表金融市場面臨的主要風險依然存在，並凸顯分散投資及持續專注於長線投資目標的重要性。

他解釋，在鮑威爾的Jackson Hole央行年會發言後，聯儲局已向全球金融市場發出訊息，將採取積極行動來打擊通脹，意味息口將會上升以及全球經濟增長放緩的可能性。

8月份表現最佳的基金類別是貨幣市場基金（強積金保守基金），但回報僅0%。表現次佳和第三佳的是股票基金（亞洲）和混合資產基金（其他），回報分別是負0.24%及負0.71%。

8月表現最佳的3隻強積金成份基金，分別是滙豐強積金智選計劃——智優逸亞太股票追蹤指數基金、恒生強積金智選計劃——智優逸亞太股票追蹤指數基金，BCT積金之選——BCT亞洲收益退休基金。8月份回報介乎0.15%至0.16%。

積金局回應指，計劃成員應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

相關文章：

【MPF】駿隆：8月強積金人均蝕3704元　港股基金年初起計挫近兩成

【MPF】積金評級：8月強積金人均虧損約4500元　年初起計人均蝕3.8萬元

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
基金 指數 鮑威爾 強積金 美國聯儲局

上一篇文章

【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

下一篇文章

【美股期貨】美滙強勢歐元英鎊轉弱　歐股全綫下跌　美國周一勞動節假期休市　道指期貨升45點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低、低見0.9880
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低、低見0.9880
【港股夜期+北水】恒指夜期升43點　北水全日淨流入28.9億　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升43點　北水全日淨流入28.9億　買騰訊（不斷更新）
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【美元走勢】高盛：日圓未來3月內料跌至145水平　美元指數升穿110關續創廿年高、人民幣迫近7算
【美元走勢】高盛：日圓未來3月內料跌至145水平　美元指數升穿110關續創廿年高、人民幣迫近7算
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款