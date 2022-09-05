【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元

對於大部分香港打工仔來說，每天兩至三小時的通勤時間，基本上已到達「懷疑人生」的忍耐極限，不過一名上海女生更誇張，每天竟然花上6.5小時在通勤上！根據事主的分享，她家住金山，公司在楊浦，每天5點20分起床，5點45分出門，7點30分坐上地鐵，8點35分下地鐵，8點45分坐上園區的班車，8點52分下班走路5分鐘到公司打9點的卡。

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換言之，事主花在單程通勤的時間已高達3個多小時，來回至少要6.5個小時，每月車費花費800元，據說事主目前已經離職。

事主補充，由於公司停車費近1,000元（人民幣，下同），高速費全程高速一個月2,000元，半高速半地面740元左右。她沒有電車只有油車，開車成本一個月5,000左右，坦言工資承擔不起，因此只能選擇乘搭公共交通車輛。事主亦表示，也有嘗試過在公司附近租房，但這樣成本更高。

有網友就表示，事主明知道自己住金山，那一開始為什麼要選擇這份楊浦的工作？全上海難道就這一家公司能去？「所以極限通勤什麼的，都是自找的，活該唄，最後忍不了了只能辭職，有啥好說的呢。」另外有網友就為事主計算：「一天24小時，保守來說是8小時工作，8小時睡覺，再加上路上6.5小時，每天三餐總共1小時，還有0.5小時可能連化妝時間都不夠了，不用說其他的事情。」

有網友引述數據，在中國有超過1,400萬人，正在忍受單程超過60分鐘的極限通勤。有網友亦引述研究表示，長時間通勤會降低人們的幸福感，當單程通勤時間超過30分鐘，會對員工健康和工作效率帶來不利影響；而單程通勤超過60分鐘，患抑鬱症的風險則會增加33%，患肥胖的可能性也會提升21%。

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責任編輯：嚴浩文