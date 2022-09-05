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【新股IPO】洪九果品6689首日掛牌 以40元收市與招股價持平

股樓投資 19:19 2022/09/05

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阿里巴巴(09988) 有份投資的重慶洪九果品（06689）今日掛牌，股價以招股價40元平開，全日窄幅爭持，最高曾見41.2元，收市報40元 ，持平於上市價40元，成交僅126萬股，涉資5042萬元。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

洪九果品是內地高速增長的多品牌鮮果集團，專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果全產業鏈營運。是次上市亦引入了兩名基石投資者包括廣發全球及南方基金，合共認購2600萬美元公司股份。洪九果品是次來港上市共發售1401.25萬股，其中10%公開發售獲不足額認購，僅認購約0.6倍，未獲認購部分已重新分配至國際發售；最終以招股價下限40元定價，其招股價範圍介乎40至52元；中金為獨家保薦人。

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集資所得，主要用於未來３年內完善水果供應鏈、水果品牌打造和產品推廣、數碼化系統升級和全球水果產業互聯網平台開發，以及償還銀行貸款等。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：張以正

 

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