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Kim Kardashian母望女成鳳 傳想馬斯克做新一任女婿

環球社會熱點 08:05 2022/09/06

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美國名媛Kim Kardashian向來是話題人物，上月傳與28歲喜劇演員Pete Davidson，前夫Kanye West近日也就育兒問題在網上炮轟她。Kim被指有意與全球首富馬斯克拍拖，而母親十分贊同也全力支持女兒的決定。

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現年41歲的Kim形象性感，早年曾為名媛Paris Hilton的助理，其後與家族成員拍攝真人騷節目打響知名度。Kim曾結婚3次，最為人熟悉的就是她與饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）的婚姻。兩人共育有4名子女，最終於去年離婚。

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Kim去年10月客串《Saturday Night Live》節目時，與Pete Davidson當眾甜蜜一吻後傳出戀情。女方直至今年3月首度認愛，並不時在社交平台貼出與男友的合照放閃，但於上月傳已和Pete分手。

馬斯克歷任妻子、女友及緋聞對象

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美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）報道，Kim目前已經走出與Pete那一段感情，準備迎接新開始。

Kim Kardashian身家約18億美元（約140.4億港元），據報她希望下一任男友「銀行戶口比佢更多錢」，希望另一半超級有錢而非只是普通富豪，因此將目標對準馬斯克（Elon Musk）這類超級富豪。

Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先 【下一頁】

該報引述消息人士透露，Kim渴望與一個更成熟的男人相戀，正尋覓一個在事業和財富方面與她門當戶對甚至更高水平的人。

而Kim的媽媽Kris Jenner首任配偶為亞美尼亞裔美國大狀Robert Kardashian，多年來輔佐子女籌劃事業，深明女兒的想法。Kris據報希望女兒買得起一切奢侈品，因此很希望女兒能與馬斯克這類頂級富豪拍拖。

至於馬斯克去年與加拿大歌手Grimes分手後，未有再對外公布新戀情。

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責任編輯：鄭錦玲

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