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【美國經濟】美前財長薩默斯：失業率需升至6％　通脹才能回落到2％水平

環球政經 18:53 2022/09/05

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美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）認為，失業率需要升至6％以上，通脹才能回到聯儲局的2％目標。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

美國上周公布的8月勞動參與率增至62.4%，有市場人士認為新求職者湧入，有助紓緩勞動力市場緊張和有助壓抑通脹。薩默斯接受《彭博電視》訪問時表示，市場傾向誇大勞動參與率上升所幫助通脹降溫的能力，但他們忘記了就業增加會令可支配收入增加，增加消費，並推動勞動力需求。

薩默斯指，美國最終失業率可能要從8月的3.7%升至6%以上才能讓通脹率回落到聯儲局2%的目標水準。

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責任編輯：黃苑筠

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通脹 失業率 美國 美國聯儲局 經濟 美股 就業 失業

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