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【互聯互通】畢馬威：ETF為透明度最高的基金類別　惟中港ETF披露方式存在差別

股市 18:47 2022/09/05

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【互聯互通】畢馬威：ETF為透明度最高的基金類別　惟中港ETF披露方式存在差別

中港ETF互聯互通（ETF通）已於7月4日正式啓動，首批納入ETF通的產品有87隻，包括北向83隻和南向4隻。華夏基金執行總經理徐猛和南方東英量化投資部主管王毅稱，南向產品目前隻有4隻寬基指數ETF，南方東英的恒生科技指數ETF流入金額最高，但是港股還有很多其他類型的ETP，比如槓桿反向、主動管理ETF等，尚未納入ETF互通的投資範圍內，期待之後ETF互通能納入香港更多的ETF產品，實現ETF互通下的互惠雙贏。

華夏基金狠劈旗下ETF已停牌內房持股估值7成【下一頁】

畢馬威中國證券及基金業主管合夥人王國蓓指，ETF互聯互通不但能促進兩地ETF市場高質量發展，更進一步提升中資基金公司在國際市場上的影響力。

畢馬威中國資産管理總監程建銘稱，ETF作為透明度最高的基金類別，重要信息和文件庫都能在ETF管理人網站上取的，兩地ETF在費率、過往表現和追蹤誤差的信息披露都相當全面，但披露方式卻有少許差別，故投資者充分瞭解兩地ETF信息披露對ETF通長期健康發展非常重要。

相關文章：【港交所388】歐冠昇：支持開發生物科技ETF、結構性產品和衍生品　近4年香港醫療健康IPO佔全球近兩成

相關文章：【ETF通】許正宇：ETF通南向通日均交易額逾2億元　政府會研究會否擴大ETF數目

編輯：陳韻妍

港股 恒生科技指數 華夏基金 基金 ETF 畢馬威 王毅 ETF產品 指數 香港

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