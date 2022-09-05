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【職場熱話】打工仔檢疫期間被調職 事前沒商量感氣憤 呻「公司是乘人之危」

理財智慧 19:38 2022/09/05

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新冠疫情再度爆發，每日確診個案重上萬宗，對打工仔而言，有機會因感染或家人確診而要向公司請假，近日有網民在討論區發文，指因家人確診而要檢疫，在請假期間竟被公司調了職，因而工作壓力大增，斥公司是「乘人之危」。

事主因疫情請假被調職之經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

網友認為公司這樣做，並不尊重事主，建議事主應離職：「立即辭工啦，無合作餘地」、「其實唔病都可調走你，如果唔順氣，可睇睇合約內容有冇寫明，有些如果你不接受調遷，可要求雙方同意下解約，佢應該要跟據勞工例賠比你」、「你有收人工，唔想做就走，其他都是多餘」、「比我做幾日唔岩做就劈炮，又唔係得佢一份工」

也有網友認為，事主可繼續留任一段時間，先看看是否能適應新職位：「如果認為你唔稱職，調你去做乜？一就係睇好你，一就係做你自動走。咁你咪做一排，睇吓自己做唔做得掂先囉」、「個位冇咗個人成個星期, 揾人替代好正常」、「正面啲睇，多一樣經驗，多一種知識，得益是自己」

其他網友回應：

公司有權調你職位，你只可以選擇接受或離開

其實你有無中招佢地要調你去，你都無得say架啦，唔肯，佢地有十萬種方法逼你走

由倉務調去做維修，似係升職喎。

一句講哂你自己執生,公司下一步先見真章,如是私人公司你預左被人逼走

同部門調嚟調去有幾奇？我哋每年至少洗一次牌，洗到大兜亂都係咁啦。老土都係嗰句：唔鍾意咪唔好做囉。

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責任編輯：李兆明

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