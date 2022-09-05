【著數優惠】Mox推開業兩周年優惠 新客戶開戶可享3%存款年利率 賺取高達3,065元

為慶祝開業兩周年， 虛擬銀行Mox Bank Limited（Mox）推出多項獎賞，新客戶最高可賺取高達3,065 元獎賞。



由即日起至2022年9月30日，新客戶憑「MOXVIBES」邀請碼開立 Mox 戶口，並於開立 Mox 戶口當日及其後45 天內以Mox Credit 累積合資格消費滿2,000元，即享600元現金獎賞。他們亦可以在指定 CashBack 商戶消費獲高達 5% CashBack，而用 Mox Credit 所進行的合資格消費皆可賺取 1%無上限 CashBack。

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此外，由 2022 年9月1日起，可賺取 0.3%基本存款年利率的存款額上限由 250,000 元上調至 500,000 元。全新的迎新 Bonus及 Mox Bonus讓客戶可以在存款上賺取更多。

由 2022年9 月1日起的推廣期內，新開立 Mox 戶口的客戶可享迎新 Bonus，在開戶後首 60 日的存款利率自動升級至 2.7%年利率，連同原有的 0.3%基本年利率，即可賺取合共3%年利率，適用於總計 500,000 元或以下存款。

另一方面，Mox Bonus亦可讓客戶在完成以下 3 項簡單任務的下一天賺取額外 0.7%存款年利率，讓新客戶於 9 月份完成任務後可賺取合共 3.7%存款年利率。

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客戶完成以下任務，即可賺取額外 0.5%年利率：

1. 儲蓄任務：於上一個月的每月平均結餘之上，保持當日最少10,000元的新資金

2.消費任務：每月使用 Mox Card 消費最少 3,000 港元（包括以 Mox Credit 簽賬或 Mox 戶口扣賬的交易）

至於完成以下任務即可賺取額外0.2%年利率：

1. 繳費任務：於過去 35 日內，使用「繳費」功能完成三項繳費交易，每項交易最少為100元（Mox Credit 或 Mox 戶口扣賬亦可）

2.現有客戶亦可以在 9 月完成 3 項 Mox Bonus任務後，在原有0.3%基本年利率之上，獲得額外 0.7%年利率，即在總計500,000元或以下存款，賺取合共1%年利率。

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同時Mox也推出2周年大抽獎，由現在至 2022 年 9 月底前，成功申請任何貸款金額或任何還款期數「即時借」、「即時清」及「簽賬分期」的客戶即可自動享有 1 次 2 周年大抽獎機會，每名客戶最多可獲取 5 次抽獎機會，合共 25 名得獎者將會贏取豐富獎品，當中包括Apple MacBook Air（M2）手提電腦（每部價值 9,499 港元）、Apple iPad Air（64GB）平板電腦（每部價值 4,799 港元）等。



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記者：陳詠妍